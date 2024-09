Creative Arts Emmy Awards : Pat Sajak remporte le prix du meilleur animateur de jeu télévisé pour « La Roue de la Fortune »

LOS ANGELES — Pat Sajak, l’animateur de longue date de « La Roue de la Fortune », a ajouté une autre réalisation à son CV emblématique.

L’homme de 77 ans, récemment retraité, a remporté samedi soir le prix du meilleur animateur de jeu télévisé aux Creative Arts Emmy Awards. C’était la quatrième fois qu’il remportait ce prix, et la première fois depuis 1998.

C’est venu comme Ryan Seacrest se prépare à devenir l’animateur de « La Roue de la Fortune » cette saison à venir.

Une nouvelle ère de « La Roue de la Fortune » commence lundi 9 septembre avec le nouvel animateur Ryan Seacrest rejoignant Vanna White dans le jeu télévisé populaire.

Parmi les autres gagnants du samedi soir figuraient Maya Rudolf et Angela Bassett.

Rudolph a remporté son sixième Emmy en carrière, en remportant le trophée de la meilleure voix off pour son travail sur « Big Mouth », tandis que Bassett a remporté son premier Emmy pour sa narration de l’émission « Queens » de National Geographic.

Les Creative Arts Emmys récompensent les réalisations artistiques et techniques en coulisses de la télévision et sont un précurseur de la cérémonie principale des Emmys – qui sera animée par Dan et Eugene Levy et diffusée le 15 septembre sur ABC.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.