Creativ Strategies nomme Sara Yazdani au poste de directrice des relations publiques médias et divertissement | Affaires nationales

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–9 novembre 2023–

Creativ Strategies a nommé Sara Yazdani au poste de directrice des relations publiques médias et divertissement. Dans son nouveau rôle, Sara est responsable de la planification stratégique globale et de la gestion quotidienne des campagnes de relations publiques pour la liste de clients de l’entreprise, de la gestion d’une équipe, du soutien du PDG Wes Morton et de la commercialisation de la gamme de services de l’entreprise. Avec le soutien direct de la consultante associée Bree Doldron, Sara dirige le développement de la campagne, y compris l’expansion de la marque, les opportunités de leadership éclairé et les efforts de sensibilisation des médias.

Ce communiqué de presse présente du multimédia. Consultez la version complète ici : https://www.businesswire.com/news/home/20231109103925/en/

Creativ Strategies nomme Sara Yazdani au poste de directrice des relations publiques médias et divertissement Crédit photo : Creativ Strategies

« Sara incarne le talent que je recherche chez Creativ Strategies : intelligente, curieuse, passionnée, avec un historique de réussite. Son expertise dans les jeux vidéo, la musique, la publicité, la technologie et les médias en fait la personne idéale pour notre entreprise en pleine croissance. J’ai hâte de créer avec elle la prochaine grande entreprise de marketing. a déclaré Wes Morton, fondateur et PDG de Creativ Strategies.

« Je suis ravi de rejoindre Creativ Strategies sous la direction de Wes Morton. C’est un honneur de travailler aux côtés d’une équipe talentueuse qui fait preuve de créativité et d’innovation », » dit Yazdani. “J’ai hâte de diriger des initiatives de relations publiques pour l’incroyable liste de clients que Wes a encouragés, en partageant leurs histoires avec le monde.”

Sara ajoute une vaste gamme d’expertise non seulement dans les relations publiques et le marketing traditionnels, mais également dans le marketing de partenariat, promotionnel, numérique et d’influence. Sa carrière de plus de dix ans comprend des séjours à The Walt Disney Company, Recording Academy, PMK*BNC et BIZ 3. Elle a dirigé des initiatives pour des marques mondiales telles que Disney, Star Wars, Samsung, Google, Techstars, Grammys et bien d’autres, récoltant des millions de récompenses. impressions médiatiques.

Sara est titulaire d’un baccalauréat du Alverno College. Elle réside à Los Angeles avec son chien, Lucy, et elle aime chanter dans la chorale Disney pendant la période des fêtes.

À propos des stratégies créatives :

Creativ Strategies fait progresser la prochaine génération de marques médiatiques et technologiques grâce à des solutions marketing et technologiques inventives. Cabinet et studio de conseil en marketing indépendant à service complet, Creativ Strategies améliore les équipes marketing en comblant les lacunes d’expertise, en examinant les plans marketing, en soutenant les départements et en fournissant des stratégies complètes. La société exploite un réseau dédié de consultants marketing senior dans plusieurs disciplines, notamment : la création, la rédaction, les partenariats, les relations publiques, le marketing par moteur de recherche (SEM), l’optimisation des moteurs de recherche (SEO), les médias payants, l’analyse, la visualisation de données et l’attribution. Visite CreativStrategies.com pour plus.

Afficher la version source sur businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20231109103925/en/

CONTACT: Bree Doldron

[email protected]

MOT CLÉ : ÉTATS-UNIS AMÉRIQUE DU NORD CALIFORNIE

MOT CLÉ DE L’INDUSTRIE : TECHNOLOGIE DIVERTISSEMENT RELATIONS PUBLIQUES/RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS MARKETING PUBLICITÉ COMMUNICATION DIVERTISSEMENT GÉNÉRAL INTERNET MÉDIAS SOCIAUX OPTIMISATION DES MOTEURS DE RECHERCHE

SOURCE : Stratégies créatives

Copyright Business Wire 2023.

PUB : 09/11/2023 15:56/DISQUE : 09/11/2023 15:58

http://www.businesswire.com/news/home/20231109103925/en