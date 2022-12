Création du Tulkun exilé pour “Avatar : la voie de l’eau”

Le premier fait que vous devez accepter à propos des tulkun, les espèces marines présentées dans « Avatar : la voie de l’eau », est qu’ils ne sont pas des baleines. Le réalisateur James Cameron est catégorique à ce sujet. “J’ai presque terminé tout le film sans l’appeler une baleine devant Jim”, a déclaré Dan Barrett, qui a été superviseur principal de l’animation sur le film au sein de Weta FX, la célèbre société d’effets visuels basée à Wellington, en Nouvelle-Zélande. “Je l’ai fait une fois, et vous avez été immédiatement corrigé.” D’une taille énorme, et définitivement semblables à des baleines dans leur forme générale, ces créatures ont des caractéristiques anatomiques uniques qui les distinguent des cétacés ici sur la planète Terre. Pourtant, ils rappellent les baleines que nous connaissons dans leur intelligence extraordinaire, leurs systèmes de communication complexes et leur structure sociale complexe. Selon Rick Jaffa, l’un des scénaristes de “The Way of Water”, les tulkun incarnent collectivement l’un des principaux courants thématiques du film : la notion d’interconnexion avec ceux qui nous entourent et avec le monde naturel en général. Concevoir leur apparence et leurs attributs était essentiel dans ce deuxième volet de la franchise “Avatar”.

Alors que Jaffa et ses co-scénaristes – Cameron inclus – commençaient à façonner l’histoire et les personnages, le département artistique (situé juste au-dessus de leur bureau à Lightstorm, Manhattan Beach Studios, en Californie) incorporait ces idées dans les conceptions des créatures, réajustant au fur et à mesure qu’ils avançaient. “Vous aviez l’impression de regarder l’évolution devant vos propres yeux”, a déclaré Jaffa. Les tulkun ont également une relation profonde et ancienne avec les Metkayina, un clan Na’vi de peuples océaniques vivant sur la lune fictive de Pandore. Ce sont les Metkayina qui accueillent Jake Sully (Sam Worthington), le héros humain devenu Na’vi, alors que lui et sa famille se cachent de leurs ennemis. Un jeune tulkun en particulier, Payakan, a vécu en exil de la meute pendant des années après un incident violent impliquant des humains envahissants. Mais lorsqu’il se lie d’amitié avec Lo’ak (Britain Dalton), l’enfant du milieu rebelle des Sully, Payakan partage son histoire et obtient un arc de rédemption. Le réalisateur James Cameron nous ramène dans le monde de Pandora pour la suite “Avatar : The Way of Water”. Ce qu’il faut savoir: La suite a débuté le 16 décembre, 13 ans après que “Avatar” ait battu des records au box-office. Si vous vous souvenez peu du film original, voici un rappel.

Le statut de Payakan en tant qu'étranger, pense Jaffa, résonne également avec la façon dont Lo'ak se sent incompris au sein de sa cellule familiale. Ce sentiment de non-appartenance imite à son tour l'expérience de la famille Sully, qui a été forcée de trouver refuge loin de sa maison dans la forêt. Au cours du récit bourré d'action, alors que Payakan et Lo'ak en apprennent davantage l'un sur l'autre, l'amitié et la confiance entre eux se transforment en un lien spirituel. Cette véritable connexion interspécifique illustre le message de conservation de Cameron.