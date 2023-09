Création du Freestyle 2e génération – Samsung Global Newsroom

Assez petit pour être tenu dans une main tout en bénéficiant d’un sensationnel design, le Freestyle a attiré l’attention sur le marché des projecteurs portables depuis son lancement en 2022. Samsung a récemment sorti The Freestyle 2sd Gen, un projecteur portable amélioré qui fait de l’imagination une réalité.

Samsung Newsroom a rencontré Wonki Kim de l’équipe Lifestyle, Seongwon Seo de Picture Quality Solution Lab et TJ Kim du Future Planning Group of Visual Display Business chez Samsung Electronics pour en savoir plus sur les caractéristiques et le développement du Freestyle 2.sd Le général.



Aucun compromis pour le « Smart Edge Blending »

Smart Edge Blending est l’une des plus grandes améliorations de The Freestyle 2sd Gen. La fonctionnalité fusionne de manière transparente les projections de deux appareils The Freestyle pour créer un grand écran pour les images et les vidéos. En connectant les deux appareils à l’application SmartThings et en synchronisant la sortie vidéo avec une photo des écrans projetés, les utilisateurs peuvent profiter d’une expérience plein écran depuis n’importe où.

« Edge-blending est une technologie sophistiquée qui nécessite généralement du matériel et des logiciels dédiés pour contrôler manuellement chaque pixel », a déclaré Seongwon Seo. « Conformément au concept facile à utiliser de The Freestyle, nous avons conçu Smart Edge Blending pour aider les nouveaux utilisateurs à mélanger facilement les écrans sans fil, sans appareil dédié ni l’aide d’un expert. »

Lorsque Smart Edge Blending est activé, le smartphone connecté interagira avec les projecteurs portables The Freestyle en temps réel. Les processus de synchronisation et d’ajustement du contenu s’effectuent automatiquement via la communication entre les appareils. « L’alignement de l’écran peut facilement être effectué à l’aide du guide SmartThings lorsqu’un utilisateur capture une image de l’écran projeté. L’algorithme analytique analysera l’étendue et le chevauchement des motifs en huit points principaux sur l’écran de configuration, puis ajustera la projection sur chaque appareil », a-t-il expliqué.

Smart Edge Blending est né de l’analyse des modèles d’utilisateurs. « Nous avons constaté que les consommateurs ont tendance à utiliser The Freestyle comme un écran personnel hautement portable, quel que soit l’espace dans lequel ils se trouvent, alors que le téléviseur du salon serait destiné à un usage fixe et commun. En fait, il existe de nombreux cas où des ménages individuels achètent plusieurs projecteurs », a déclaré TJ Kim. « Quand vous possédez plusieurs appareils, pourquoi ne pas les combiner ? »

En connectant les appareils The Freestyle, les utilisateurs peuvent agrandir leur écran jusqu’à 160 pouces et profiter d’un rapport d’écran de 21:9 sans autre réglage manuel. La capacité des haut-parleurs est doublée et intensifiée avec le choix de dédier les sorties sonores stéréo gauche et droite à chaque appareil pour créer une expérience audio plus immersive.

« Ce qui est charmant avec Smart Edge Blending, c’est qu’il peut être étendu non seulement horizontalement mais aussi verticalement », a déclaré Seo. « Cette fonctionnalité est encore plus utile avec la montée en puissance des contenus verticaux tels que les Instagram Reels et les YouTube Shorts. La plupart des consommateurs sont habitués à visionner du contenu horizontal ultra-large dans les salles de cinéma, mais ne sont pas très familiers avec le contenu vertical ultra-large. Mais c’est en fait plutôt sympa une fois qu’on l’essaye.

Néanmoins, des défis ont été rencontrés au cours du développement. Le plan initial était de ne prendre en charge que les images fixes, car la vidéo nécessite une puissance de calcul importante et un alignement en temps réel. Au début, la configuration nécessitait également une image haute résolution de la projection.

« Il est extrêmement difficile de synchroniser en permanence deux appareils sans fil. Même si le développement de The Freestyle a commencé avec des images fixes, nous ne pouvions pas abandonner les vidéos, car c’est ce que de plus en plus de consommateurs préfèrent regarder avec notre appareil. Utiliser un fil pour brancher les appareils était impensable étant donné le concept très mobile de The Freestyle. Nous avons soutenu les ingénieurs jusqu’à ce qu’un jour, ils parviennent à réaliser l’impensable », a déclaré TJ Kim.

« Écrire un algorithme capable d’analyser des images basse résolution est une tâche très exigeante, mais nous avons ressenti un sentiment de soulagement lorsque nous avons finalement réussi », a-t-il ajouté. « Au début, il semblait impossible de minimiser la marge d’erreur entre les deux projections. La norme interne stricte n’autorise même pas une marge d’erreur d’un seul pixel. Notre percée a finalement résulté d’un modèle d’hypothèse capable de déterminer avec précision l’état des modèles de configuration projetés à partir d’images basse résolution.

Rester fidèle au concept tout en ajoutant du plaisir

Via Samsung Gaming Hub, The Freestyle 2sd Gen prend en charge les jeux – une forme de contenu dont il était autrefois inimaginable de profiter sur un projecteur portable. L’ajout de la plate-forme de jeux en nuage de Samsung libère les utilisateurs des limitations des consoles, des câbles et des écrans fixes tels que les téléviseurs et moniteurs intelligents. « Le jeu est l’un des types de divertissement qui met vraiment en valeur la portabilité du Freestyle », a partagé TJ Kim. « Les utilisateurs peuvent désormais profiter des jeux via Samsung Gaming Hub à tout moment et n’importe où, sans console. »

Des mises à jour ont été apportées pour plus de durabilité. « La durée de vie de la source lumineuse a été prolongée de 20 000 à 30 000 heures », a déclaré Wonki Kim. « Avec 30 000 heures, le Freestyle peut supporter huit heures d’utilisation exigeantes par jour pendant 10 ans. » La télécommande du Freestyle a également été mise à niveau vers un Télécommande SolarCell qui peut être chargé avec la lumière du soleil ou l’éclairage intérieur, éliminant ainsi le besoin de piles jetables.

La vitesse de traitement a également été revue. Par rapport au premier modèle, The Freestyle 2sd La mémoire de Gen a été étendue pour accélérer le traitement du signal et la réponse de la télécommande. En testant des scénarios d’utilisation pendant le développement, l’interface utilisateur et l’expérience utilisateur de l’appareil ont été considérablement améliorées pour rendre le projecteur accessible à tous.

Des écrans partout comme stratégie

Avec la vision de « Des écrans partout, des écrans pour tous », The Freestyle 2sd Gen donne la priorité à la portabilité et à la mobilité pour permettre aux utilisateurs de profiter des avantages d’un écran mobile.

« Même s’il est clairement compliqué à installer, le trépied est devenu un élément tellement naturel des projecteurs, à tel point que personne n’y a réfléchi à deux fois », a déclaré TJ Kim. «Nous envisageons un projecteur sans trépied ni autres accessoires. C’est comme ça que The Freestyle 2sd Gen a pris vie.

Les créateurs derrière The Freestyle continuent de rêver. « Alors que nous travaillons pour réaliser « Des écrans partout, des écrans pour tous », nous planifions constamment des innovations autour de la gamme de projecteurs Samsung : The Freestyle et The Premiere. Notre objectif est d’aller au-delà du simple ciblage du marché existant et de présenter une nouvelle expérience d’écran pour tout le monde », a partagé Wonki Kim.

« Nous prévoyons de continuer à remédier aux limitations d’espace et de renforcer les connexions entre les différents appareils Samsung pour générer une synergie significative », a ajouté TJ Kim.