Création de tableaux de fouilles numériques avec imagerie de drone et SIG | Nouvelles de la semaine géo

Comment Brasfield & Gorrie met en œuvre les nouvelles technologies de manière simple pour rationaliser le travail sur leurs chantiers.

La dernière demi-décennie a été marquée par une transformation dans le secteur de la construction, car il continue d’adopter de nouvelles technologies et méthodologies à un rythme rapide. Après avoir constamment compris que l’industrie dans son ensemble est bien moins efficace qu’elle ne devrait l’être compte tenu de sa taille et de son impact sur le monde entier, les changements ont été rapides et substantiels. Il y a quelques années à peine, la plupart des technologies qui sont désormais courantes sur de nombreux chantiers n’étaient guère plus que théoriques, et même s’il est encore possible de se développer, l’industrie et ses travailleurs manifestent un appétit pour l’adaptation.

Brasfield et Gorrie est l’une des plus grandes entreprises de construction aux États-Unis, basée dans le Sud-Est et gérant des projets majeurs dans toute la région et au-delà, dans des domaines aussi variés que les lieux de divertissement, les soins de santé, l’éducation et bien plus encore. Sans surprise, compte tenu de leur place dans l’industrie, ils ont également été plus que disposés à adapter les nouvelles technologies pour s’assurer de mener à bien leurs projets aussi bien et efficacement que possible.

Récemment, Ryan Hittie et Kyle Duncan, qui travaillent tous deux au département de l’innovation de Brasfield & Gorrie, ont pris le temps de parler avec Geo Week News. Au cours de la conversation, le duo a expliqué comment ils mettaient en œuvre une nouvelle technologie, en particulier l’imagerie par drone et l’aide du SIG.tableaux de fouilles numériques» des chantiers – dans leurs projets, ce que cela a ajouté à leur travail et quelques autres outils sur lesquels ils travaillent pour l’avenir.

Un aperçu du flux de travail de construction moderne

Hittie et Duncan travaillent respectivement avec les programmes de drones et de SIG et, comme ils le disent, leur travail coïncide et se complète certainement pour fournir des informations cruciales, précises et faciles à utiliser aux acteurs du terrain. Hittie décrit le flux de travail traditionnel avec la cartographie par drone, qui a évolué au fil des années, passant d’un seul drone en 2017 à 38 drones sur différents chantiers à la fin de cette année. Traditionnellement, dit-il, ils survolaient le site avec le drone et superposaient la carte des actifs souterrains sur la carte du drone.

Cela a cependant conduit à de nouveaux défis, à mesure qu’ils collectaient de plus en plus de données. Il a déclaré : « C’était génial jusqu’à ce que nous réalisions que nous obtenions plus de données, et chaque semaine, cette carte est différente. Ce tas de bois est ici, mais pas sur cette planche à creuser, nous allons donc devoir imprimer une autre planche à creuser, ce qui coûte trop cher et n’est pas logistiquement réalisable pour imprimer une planche à creuser de six x six chaque semaine.

C’est là que le travail de Duncan en matière de SIG est intervenu pour aider à résoudre le problème, en travaillant avec les outils Esri. « Nous avons intégré Esri comme plate-forme SIG pour pouvoir supprimer l’usine de papier, si vous voulez, du projet, en utilisant Analyse du site à titre d’exemple.

Shutterstock

Grâce à Site Scan, ils ont pu prendre les images du drone et les superposer avec des fichiers CAO collectés à partir de leurs documents contractuels ou des ingénieurs de terrain sur place, et les orienter correctement pour obtenir une représentation précise du site. Duncan a comparé cela à l’utilisation d’images satellite, qui peuvent être beaucoup plus anciennes et donc moins précises, ou même présenter des problèmes tels que la couverture nuageuse qui ne sont pas un problème avec les images de drones.

Rendre tout aussi simple que possible

Lorsqu’on parle de mise en œuvre de nouvelles technologies dans les flux de travail de construction, c’est une chose pour l’entreprise de parler largement de la mise en œuvre de ces outils et de la manière dont elle peut améliorer les projets. Il s’agit cependant d’une discussion totalement différente et plus complexe lorsqu’il s’agit de la mise en œuvre réelle pour les acteurs du terrain. L’industrie a la réputation d’être obstinée à prendre ces mesures, et même si cela est en partie injuste, il y a au moins une part de vérité là-dedans. B&G l’a reconnu, et Hittie et Duncan ont tous deux souligné la nécessité de faire preuve de simplicité dans la réalisation de ce «tableau de fouille numérique« La technologie fonctionne.

Plus précisément, ils ont veillé à ce que les personnes travaillant sur le terrain puissent accéder aux informations et travailler avec elles en utilisant une technologie et des appareils avec lesquels ils étaient déjà familiers. Tout autour du chantier se trouvent des codes QR permettant d’afficher ces tableaux de fouilles numériques. Les codes QR ont par le passé semé une certaine confusion chez ceux qui ne le connaissaient pas, mais cela devient un cas rare car les codes QR sont devenus monnaie courante en dehors du travail depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Ils se sont également assurés de créer l’interface pour le résultat ArcGIS en ligne portail aussi simple que possible avec aussi peu de boutons que nécessaire. Duncan a noté qu’ils ont passé environ un an à développer ces solutions, en utilisant quelques essais et erreurs pour s’assurer que tout était aussi simple à utiliser que possible pour les personnes travaillant sur le terrain. Utiliser la technologie est une bonne chose, mais vous n’en récoltez les bénéfices que lorsque ceux qui sont sur le terrain sont capables et désireux d’en profiter.

À ce sujet, Hittie a déclaré : « Nous avons des codes QR sur des autocollants de la taille d’une carte de visite que les opérateurs peuvent coller sur la fenêtre de leur cabine, et ils disposent chaque jour d’un tableau de fouilles mis à jour. Le surintendant peut également le mettre sur son casque de sécurité, ou même sur sa pelle. Vous pouvez le placer n’importe où sur le chantier, donc nous ne donnons pas vraiment aux gens la possibilité de dire : Je ne comprends pas, ou, c’est trop difficile pour moi de comprendre. Vous avez votre téléphone et vous l’utilisez tous les jours, il vous suffit de le retirer et voilà la plateforme.

Récolter les bénéfices

Bien qu’il puisse être difficile de donner des chiffres exacts pour décrire à quel point un nouveau programme technologique est bénéfique pour une grande entreprise, en particulier un programme comme celui-ci qui vient d’être mis en œuvre à grande échelle cette année, Hittie et Duncan ont tous deux donné des exemples de la façon dont les projets ont bénéficié de ces tableaux de fouilles numériques.

Par exemple, Hittie a parlé d’un projet sur lequel l’entreprise travaillait à San Antonio dans lequel un sous-traitant en électricité du projet mesurait la distance entre un poteau et la remorque du chantier pour une ligne électrique temporaire. Pour ce faire, il parcourait la ligne pour mesurer par étapes sa distance. Lorsque le pilote du drone a vu cela, il a dit au sous-marin qu’ils avaient survolé le site avec un drone la veille et qu’ils pouvaient simplement mesurer la distance numériquement. Hittie a déclaré qu’il avait simplement « tapé deux fois sur l’écran et découvert qu’il y avait 150 pieds » pour la ligne, ajoutant que le sous-marin était « époustouflé de savoir que le site était déjà cartographié et qu’ils pouvaient effectuer des mesures instantanément ».

Shutterstock

Duncan a également parlé de sa capacité à travailler avec le modèle numérique pour trouver ces distances, en soulignant un établissement d’enseignement qu’ils étaient en train de construire. Il a déclaré qu’il y avait déjà une plateforme de grue sur le site et qu’ils ont pu utiliser l’imagerie du drone en conjonction avec leurs outils Esri pour mesurer la zone autour de la longueur de la flèche de la grue et déterminer s’ils seraient en mesure ou non d’utiliser l’existant. patin de grue. Il s’est avéré qu’ils avaient effectivement besoin d’en verser une nouvelle, mais il a noté la rapidité avec laquelle ils ont pu rassembler ces informations, alors que traditionnellement, ils auraient probablement simplement versé une nouvelle dès le début.

Continuer à regarder vers l’avenir

Travaillant au sein du département d’innovation de B&G, Hittie et Duncan ont travaillé sur le flux de travail ci-dessus avant qu’il ne soit mis en œuvre sur le terrain, et pendant qu’ils travaillent encore sur ce sujet, ils ont également discuté d’autres technologies d’avenir qui peuvent être mises en œuvre dans la construction. flux de travail. Par exemple, Hittie a parlé d’équipements de construction autonomes aidés par la cartographie par drone.

« Sur un nouveau site ou sur un site de chiffre d’affaires, nous pouvons piloter un drone lidar et obtenir une carte topographique très, très précise en quelques heures seulement. À partir de là, nous disposons des nouveaux équipements de nivellement autonomes, des bulldozers et des excavatrices, et nous pouvons envoyer ce fichier de surface à l’équipement et lui dire : C’est par là que vous commencez. Il utilise le GPS pour se localiser, et l’équipe de conception dit : C’est ce que ça devrait être, et l’équipement peut fonctionner automatiquement jusqu’à ce qu’il rencontre la surface de conception.

Pour être clair, cette technologie n’est pas encore tout à fait utilisée et, à l’heure actuelle, tout travail effectué avec cet équipement doit être effectué avec quelqu’un dans la cabine poussant vers l’avant et vers l’arrière, mais la possibilité de l’utiliser approche rapidement. Tout comme les drones étaient plus théoriques que pratiques sur les chantiers il y a cinq à dix ans, les équipements de nivellement autonomes deviendront rapidement une réalité.

Ils ont également discuté des technologies émergentes telles que la réalité augmentée et la visualisation avancée, ainsi que de l’utilisation accrue des capacités GNSS. Duncan a déclaré : « Une chose que nous essayons de faire avec l’accès au jumeau numérique, en particulier les données GPS, nous travaillons beaucoup avec le GNSS et essayons de l’ajouter à un tableau de fouille numérique vivant et fonctionnel, étant capable de ne pas avoir les connaissances techniques nécessaires. C’est un moyen d’utiliser une station totale complète mais d’avoir un PM, un surintendant ou même un stagiaire capable de prendre son téléphone et son mobile GNSS et d’aller collecter des données et de les mettre à jour en direct sur le tableau où tout le monde peut les voir.