Création de l’UEFA : comment cette organisation est-elle née ?

Quel fan de football n’a jamais entendu parler de cette organisation qui règne en main de maitre sur le football européen actuel. Son rôle et son importance ont d’ailleurs été rappelés récemment lorsque des clubs de grands championnats européens ont tenté en vain de mettre en place une ligue privée à l’échelle européenne. Mais comment s’est construit cette institution qui est aujourd’hui incontournable ? C’est ce que nous allons voir aujourd’hui en nous plongeant dans l’histoire de la création de l’UEFA.

Remettre le football européen sur le devant de la scène

Avant d’être un sport omniprésent dans le monde et d’être accessible sur beaucoup de sites tels que Sportsbet.io, le Football a dû évoluer. L’histoire de l’UEFA débute dans les années 50. A l’origine, le but était uniquement de faire face à l’augmentation de l’influence des fédérations d’Amérique du sud. A l’origine, de tels rassemblements n’étaient pas autorisés par la FIFA mais en 1953 tout change et quelques mois plus tard, au début de l’année 1954, l’UEFA voit le jour.

Il est décidé que les associations de chaque pays membre devront élire un représentant qui parlera au nom de tous auprès de la FIFA. Cet interlocuteur aura pour mission de défendre les intérêts du foot européen au niveau mondial. Pour y parvenir, plusieurs solutions sont alors étudiées. La première idée consisterait à ne s’unir que pour mettre en place au sein de la FIFA des représentants issus des pays européens.

Deuxième possibilité, faire en sorte que ce groupement permettent d’établir un « plan de route » commun avec des demandes et suggestions adressées directement à la FIFA, au nom de tous les membres. Enfin, dernière option, qui est la plus aboutie, créer une entité juridique avec un siège et un budget et s’aligner sur ce qui se fait en Amérique du sud.

Dans le prolongement de la FIFA

Mais attention, il ne faut surtout pas y voir une quelconque défiance envers la FIFA. Il est clairement précisé dès le début que l’UEFA n’a pas pour objectif de remettre en cause l’autorité de la FIFA ni celle des fédérations nationales en ce qui concerne le football au sein de chaque pays. L’idée est de faire naître un football européen tant au niveau des clubs que des sélections. Les futurs statuts rappellent bien que la FIFA reste l’autorité de référence en matière d’organisation du football. Par contre les membres seront invités à commenter les décisions prises par la FIFA pour émettre des suggestions ou envisager des solutions qui pourraient favoriser le football européen.

L’organisation de compétitions au niveau européen

Bien que le but premier ne fût pas celui-là, l’UEFA s’attèle dès la rédaction de ses statuts à la création d’une compétition européenne de football qui réunirait l’ensemble des pays signataires. L’objectif est double, développer le football européen et trouver le moyen de concrétiser cette union européenne avec toujours la même idée de peser au niveau mondial. L’organisation de compétitions au niveau européen va présenter un autre avantage.

En effet, il faut financer l’association et il a été décidé que sur tous les matches organisés un pourcentage des recettes réalisées sera prélevé par l’UEFA pour assurer son fonctionnement. Cette idée n’est d’ailleurs pas nouvelle puisque c’est déjà de cette manière que procède la FIFA.

Deux compétitions qui existent toujours aujourd’hui sont alors créées. La première, la coupe d’Europe des clubs champions européens qui consiste en une compétition où s’affronteront les différents vainqueurs des championnats européens. La seconde, la coupe d’Europe des nations actuelle « Euro » concernera, elle, les équipes nationales.

Pour conclure

Avec une histoire de plus d’un demi-siècle, l’UEFA qui n’était à la base qu’un projet de reconquête de pouvoir a abouti à la création des compétions européennes de football les plus prestigieuses de la planète, asseyant ainsi sa domination sur le football mondial.