Province de Dong Nai, Vietnam – Dinh Quan connaît le bon endroit pour se détendre par une chaude journée.

Un bassin d’eau propre avec de l’herbe fraîche et quelques pousses de bambou à proximité, de préférence avec des vignes suspendues à portée de main et ne montrant aucun signe de poison.

Derrière Dinh Quan se trouve son cadet, Bien Dong, qui signifie « Mer du Sud » en vietnamien. Il apprend les ficelles de la vie dans la jungle auprès de son aîné qui a au moins 15 ans.

Les deux amis défenses sont des éléphants d’Asie sauvages vivant dans la réserve de biosphère de Dong Nai, une zone de conservation au Vietnam qui comprend le parc national de Cat Tien, et où un projet innovant utilisant des « pièges photographiques » est en cours pour créer un catalogue unique d’« éléphants ». Cartes d’identité »pour la population de pachydermes très diminuée de la région.

Pruthu Fernando, président du Centre pour la conservation et la recherche basé au Sri Lanka, a déclaré à Al Jazeera que contrairement à la société humaine où l’âge et l’expérience confèrent un certain respect, chez les éléphants, c’est la taille et la masse corporelle qui décident de leur hiérarchie sociale.

Fernando, conseiller de la Humane Society International (HSI), basée aux États-Unis, a déclaré que lorsque les éléphants atteignent la puberté, vers l’âge de 10 ans environ, ils abandonnent les soins quasi constants de leur mère pour rejoindre d’autres éléphants mâles. groupes sociaux.

C’est pourquoi Bien Dong et Dinh Quan s’étaient liés d’amitié et comment une photo des deux se dirigeant vers un point d’eau a été prise par des caméras à détecteur de mouvement en avril. Les caméras font partie d’un projet de conservation des éléphants mené par la section vietnamienne de HSI et les autorités locales de la province méridionale de Dong Nai.

« C’est le seul projet au Vietnam concernant les éléphants, qui fournit des cartes d’identification d’éléphant pour chaque individu », a déclaré à Al Jazeera Nguyen Thi Mai, responsable principal du programme de protection de la faune à HSI Vietnam.

« Personne d’autre n’a fait cela », a déclaré Mai à propos des 60 « pièges photographiques » opérant dans la zone de conservation de Dong Nai, située à environ deux heures de route de la capitale économique du Vietnam, Hô Chi Minh-Ville.

Les caméras, discrètement fixées aux troncs d’arbres le long des traces que les animaux utilisent pour traverser la forêt, sont dotées de capteurs qui s’activent lorsque de grands mammifères, comme Bien Dong et Dinh Quan, passent.

Les images des caméras sont ensuite compilées pour créer un catalogue des éléphants individuels du parc en utilisant des caractéristiques telles que l’âge, le sexe, les caractéristiques physiques et leur état général comme moyen de suivre leurs mouvements et leurs habitudes alimentaires, et de surveiller leur santé et leurs temps de récupération s’ils ont été blessés ou malades.

Les données HSI compilées pour créer les « cartes d’identité d’éléphant » uniques comprennent plus de 16 000 images collectées au cours d’environ 400 jours de surveillance par caméra à partir de juin 2022.

L’analyse des données photographiques semble montrer qu’il y a au moins 27 éléphants dans la zone de conservation, une augmentation significative par rapport à l’estimation précédente de 14 pachydermes qui formeraient la population totale.

Les données indiquent également que le troupeau de 27 personnes est en bonne santé avec un indice de santé moyen supérieur à celui des éléphants trouvés au Sri Lanka, un pays avec une population d’éléphants nettement plus importante et où ils habitent 60 pour cent de la superficie totale du pays.

Les experts préviennent cependant que des données plus détaillées doivent être collectées pour compléter les pièges photographiques de Cat Tien afin de déterminer la taille précise de la population d’éléphants.

Ce n’est pas une tâche simple.

Mai, directrice principale du programme de HSI, a plus de 15 ans d’expérience dans le domaine de la faune sauvage au Vietnam, mais même elle n’a encore vu aucun des insaisissables éléphants de Cat Tien dans la nature, bien qu’elle ait travaillé pendant quatre ans dans la région de Dong Nai.

Les images des pièges photographiques sont ce qui se rapproche le plus de la façon dont Mai se familiarise avec les animaux dans leur habitat naturel.

Bien que les pièges photographiques destinés à identifier de près les éléphants soient nouveaux au Vietnam, ils ont été utilisés dans d’autres pays du monde, comme la Thaïlande, l’Inde et la Tanzanie, ainsi qu’ailleurs au Vietnam, mais principalement pour surveiller les animaux sauvages en général.

L’importance de produire des profils d’identité individuels pour les éléphants du Vietnam est soulignée par la situation à l’échelle nationale, où seulement 130 éléphants vivraient encore à l’état sauvage, une baisse spectaculaire par rapport aux 2 000 animaux estimés qui parcouraient les campagnes au début des années 1980.

Cela signifie qu’ici, dans la province de Dong Nai, Dinh Quan et Bien Dong font partie du deuxième plus grand troupeau d’éléphants du Vietnam, juste derrière la province de Dak Lak, dans la région des hauts plateaux du centre du pays, qui compte la plus grande population.

Les efforts de conservation du Vietnam sont limités par les ressources et l’expertise, c’est pourquoi les pièges photographiques HSI aident à combler un manque de connaissances sur les éléphants tout en formant les responsables locaux à leur utilisation, a déclaré Tran Thi Hoa, coordinatrice nationale du programme vietnamien de conservation des éléphants, lors d’un atelier sur la promotion de l’humanité. -la coexistence des éléphants.

La question de la protection figure en bonne place dans l’agenda de la coexistence et de la conservation, en termes de protection des éléphants et des communautés rurales qui partagent les mêmes habitats où les éléphants aiment se déplacer.

Les éléphants de la province de Nghe An et de Dak Lak dans les hauts plateaux du centre se déplacent à l’échelle internationale à travers les frontières isolées du Vietnam avec une partie du Laos et du Cambodge. En revanche, les éléphants de Dong Nai se déplacent à l’intérieur du Vietnam.

Une méthode utilisée localement pour empêcher les éléphants de sortir du parc national et de la zone de conservation est la clôture électrique – un sujet sur lequel certains experts vietnamiens et internationaux étaient divisés lors de l’atelier de la semaine dernière.

Les conflits entre les éléphants et les habitants vivant à proximité des forêts protégées de Cat Tien ont été rapportés par les médias locaux au fil des années, avec des titres fantaisistes tels que : « Toute la commune a perdu de la nourriture et du sommeil parce que Ong Bo a frappé à la porte. »

Ong Bo, qui se traduit par M. Bo, est un surnom respectueux que les habitants utilisent pour désigner les éléphants qui ont visité leurs villages à la recherche de récoltes savoureuses et semant la pagaille.

Pour empêcher ces visites indésirables et également pour éloigner les humains de l’endroit où se déplacent les éléphants, une clôture électrique solaire de 75 km de long entoure une partie de la réserve.

Tran Dai Nang, un garde forestier qui travaille pour le département de protection de la forêt de Dong Nai, a déclaré que des centaines de conflits ont été signalés entre la population locale et les pachydermes dans trois communes seulement de la province, selon des enquêtes menées de 2020 à mi-2023.

Dans près de la moitié de ces conflits entre humains et mammifères, les personnes impliquées criaient contre les éléphants qui empiétaient, faisaient des bruits forts pour chasser les éléphants et, dans certains cas, utilisaient des lumières vives pour effrayer les animaux tandis que d’autres jetaient des objets pointus, et certains alertaient la forêt. les rangers à agir.

La stratégie la moins utilisée était de parler calmement aux éléphants et de les implorer de partir.

Les éléphants ont besoin d’une certaine quantité d’espace, tout comme les humains, pour répondre aux nécessités de la vie quotidienne, a expliqué Nang, le garde forestier.

Les habitants doivent comprendre que lorsque les éléphants « viennent visiter » leurs champs et autres zones, ils ne leur feront pas de mal, a-t-il déclaré.

« Ils viennent juste pour passer du temps avec nous. Mais il faudra beaucoup de temps pour parvenir à cette compréhension, a-t-il ajouté.

En plus de la diminution de l’espace vital due à la réduction et à la dégradation des forêts naturelles au Vietnam, les conflits entre les humains et les éléphants proviennent – ​​comme dans de nombreux autres pays – d’autres causes d’origine humaine : empiètement sur les habitats forestiers, mauvaise gestion des conflits lorsqu’ils surviennent. entre les humains et les mammifères, et les populations d’éléphants ne sont pas prises en compte dans la planification de l’utilisation des terres.

Plus tôt cette année, le gouvernement vietnamien a décidé de ne pas autoriser la construction d’une autoroute traversant la réserve de biosphère de Dong Nai suite à l’opposition du gouvernement provincial de Dong Nai, préoccupé par les effets sur la biodiversité de la région.

Il pourrait également y avoir d’autres signes d’espoir de réconciliation entre le monde des humains et celui des éléphants au Vietnam.

Une étude publiée en 2022 a révélé que les habitants de la réserve de biosphère de Dong Nai souhaitent coexister avec leurs voisins éléphants.

Mai, responsable du programme de HSI, a déclaré qu’elle espérait que les photos produites par les pièges photographiques donneraient aux éléphants leur identité, ce qui permettrait de mieux comprendre leurs « besoins et habitudes » et la façon dont ils sont affectés par les comportements humains.

Les éléphants ont besoin que leur voix soit entendue, a déclaré Mai, ajoutant : « Ils ont le droit de parler et d’exprimer leur opinion. »