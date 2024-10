Créatine : un supplément d’exercice populaire pourrait être cultivé dans des plantes comestibles

Des chercheurs ont modifié des plants de tabac pour produire de la créatine et espèrent faire de même avec des plantes comestibles. Sean Gallup/Getty Images

Les plants de tabac ont été conçus pour contenir de la créatine, un composé qui est principalement stocké dans nos muscles comme source d’énergie et qui constitue un complément d’exercice populaire. Les chercheurs testent actuellement cette approche sur les tomates.

Les produits d’origine animale sont la seule source naturelle de créatine, mais elle est également fabriquée artificiellement pour des suppléments prétendant améliorer les performances sportives et la masse musculaire. Fan de Pengxiang et ses collègues de l’Université du Zhejiang à Hangzhou, en Chine, voulaient explorer si les plantes pouvaient être conçues pour contenir de la créatine, ce qui serait particulièrement bénéfique pour les végétaliens qui ne veulent pas prendre de tels suppléments.

Les chercheurs ont d’abord créé de l’ADN codant pour deux enzymes qui transforment les acides aminés en créatine. Ils ont ensuite inséré cet ADN dans Agrobactérie bactéries, qui l’ont délivré dans les feuilles de trois plants de tabac (Nicotiana benthamiana).

Après environ trois jours, les feuilles sont passées de 0 microgramme de créatine à 2,3 microgrammes de créatine par gramme de feuille, en moyenne.

Les chercheurs ont répété l’expérience en utilisant l’ADN qui code pour les enzymes qui fabriquent la molécule carnosine, un autre complément d’exercice populaire. Quelques jours plus tard, les taux de carnosine étaient en moyenne de 18,3 microgrammes par gramme de feuille, contre 0 microgramme au début. La grande variation entre les niveaux finaux de créatine et de carnosine était en partie due aux différences dans l’ADN utilisé, explique Fan.

Mais la créatine et la carnosine ne sont restées à ces niveaux que quelques jours parce que l’ADN n’a pas été inséré dans le génome des plantes, explique Fan. La prochaine étape consiste à modifier génétiquement l’ADN des plantes pour produire les nutriments pendant de plus longues périodes, dit-il. Son équipe conçoit déjà des plants de tomates pour produire de la créatine et de la carnosine dans le fruit à mesure qu’il mûrit.

Fan espère avoir produit de telles tomates d’ici environ un an, mais il faudra probablement de nombreuses années pour les commercialiser dans les rayons des supermarchés en raison de la réglementation stricte concernant les aliments génétiquement modifiés, dit-il.

Les fruits et légumes contenant de tels nutriments seraient beaucoup plus pratiques pour certaines personnes que de prendre des suppléments, affirme José-Antonio à la Nova Southeastern University en Floride. La créatine et la carnosine sont également considérées comme sûres à fortes doses, donc manger de tels produits ne serait probablement pas nocif, dit-il.