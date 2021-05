Créateurs d’origine rwandaise champions de l’unité africaine par la mode

Le créateur de mode et artiste visuel d’origine rwandaise Eli Gold a quitté son domicile à l’âge de 13 ans alors que son pays était ravagé par une guerre civile et un génocide, un voyage qui l’a conduit à travers plusieurs États africains. Gold a vécu entre autres en Tanzanie, au Burundi et au Malawi après avoir quitté le Rwanda, avant d’arriver en Afrique du Sud, où il est basé. Aujourd’hui âgé de 30 ans, Gold exprime son amour du continent à travers l’art et la mode. «En vivant dans ces endroits, j’ai pu comprendre ce qu’est l’Afrique et j’ai pu rencontrer différentes cultures… l’inspiration que j’utilise dans ma créativité vient toutes de différentes cultures africaines», a déclaré Gold.

Son entreprise, Masa Mara, a dévoilé ses dernières gammes de mode lors d’un événement à Johannesburg mardi pour célébrer la Journée de l’Afrique, qui commémore la fondation de l’Organisation de l’unité africaine.

Les modèles de défilés ont montré sa collection d’imprimés africains colorés intitulée «Migration Is Beautiful, Destroy All Borders», qui est un appel à adopter la migration et, comme une grande partie du travail de Gold, a été inspiré par ses propres expériences.

«Je voulais montrer que si nous nous réunissons, nous comprenons et nous embrassons, nous pouvons avoir une belle Afrique unie», a-t-il déclaré à propos de son travail. «Je dis toujours que si les vêtements peuvent correspondre et montrer l’harmonie et la solidarité, nous [as] les gens peuvent aussi le faire. «

L’or est également connu sous le nom de Nyambo MasaMara. Nyambo, qui signifie «une vache rwandaise à longues cornes», est un nom qu’il a pris après avoir coiffé ses cheveux en forme de cornes de taureau.

Ses autres projets incluent «Beyond Borders», un spectacle chorégraphié où un esprit voyage à travers l’espace et le temps vers une Afrique où les frontières et les limites de la créativité n’existent pas. Son exposition «Gift of Life» associe également les arts visuels et le design au mouvement.

« Je viens d’une nation qui était brisée et maintenant nous nous réparons et nous réunissons mieux que jamais », a déclaré Gold.

« Quand j’ai quitté (le Rwanda), c’était un pays dont je n’étais pas fier de faire partie », a déclaré Gold. « Mais quand je suis retourné (en 2017), cela m’a vraiment rendu fier d’être rwandais. »

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici