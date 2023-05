Créateur de ChatGPT Un modèle d’IA open-source d’OpenAI a été publié : rapport

La société qui a créé ChatGPT semble ressentir la pression d’autres modèles d’IA open source et se prépare à entrer sur le marché avec l’un des siens.

La société OpenAI, qui a créé le chatbot ChatGPT AI, travaille apparemment sur un modèle d’intelligence artificielle (IA) open source pour la distribution au public.

Selon un article du 16 mai dans The Information citant une source familière avec l’idée, OpenAI opère le changement alors que la pression monte à partir de modèles d’IA open source rivaux, tels que ceux qui ont été publiés par Meta en février.

Il n’a pas été révélé quand le modèle serait disponible.

Comme la valeur de l’entreprise provenait de sa capacité à vendre l’accès à ses modèles plus complexes, il a été dit que le modèle open source d’OpenAI ne serait probablement pas compétitif avec son produit phare ChatGPT.

Les modèles d’IA open source comme LLaMa de Meta, qui n’était autrefois disponible que pour les chercheurs mais qui a été complètement divulgué par un utilisateur du site Web de l’imageboard 4chan fin février, ont constitué une menace sérieuse pour OpenAI.

D’autres modèles open source proviennent de Stability AI, qui a publié ses modèles de langage étendus en avril, et de Dolly 2.0 AI de Databricks, qui a été publié quelques jours avant Stability AI.

Avec les modèles open-source, tout le monde a accès à l’intégralité du code source. Les modèles peuvent être modifiés pour n’importe quelle cause ou adaptés à des besoins particuliers par n’importe qui. Certaines entreprises décident d’ouvrir leur logiciel parce qu’elles pensent que les contributions d’autres développeurs pourraient l’améliorer.

Les créateurs de ces modèles reçoivent également un soutien financier considérable.

Ensemble, une société d’IA, a déclaré le 15 mai qu’elle avait obtenu 20 millions de dollars lors d’un tour de table soutenu par d’éminents leaders de la crypto-monnaie tels que Dawn Song, Alex Atallah et Mary-Catherine Lader, COO d’Uniswap. L’objectif déclaré de Together est de développer des modèles d’IA générative open source.

Un article de l’ingénieur logiciel principal de Google, Luke Sernau, publié plus tôt en mai, a identifié les modèles d’IA open source comme un grave danger pour les propres initiatives d’IA de l’entreprise.

Le fait inconfortable est que ni OpenAI ni nous-mêmes ne sommes en mesure de gagner cette course aux armements, a déclaré Sernau.

Il a déclaré que les modèles d’IA open source se sont considérablement améliorés alors que Google était préoccupé par sa rivalité avec OpenAI. Il a écrit : « Ils nous laissent tomber. Les modèles open source sont globalement plus rapides, plus adaptables, plus privés et plus puissants.

OpenAI a été contacté par Cointelegraph pour un commentaire, mais aucune réponse n’a été donnée dans l’immédiat.

Le post Créateur de ChatGPT Un modèle d’IA open-source d’OpenAI a été publié : le rapport est apparu pour la première fois sur BTC Wires.