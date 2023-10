MANILLE, Philippines – Creamline a ignoré l’absence d’un autre rouage offensif très important et a remporté sa troisième victoire consécutive, 25-15, 25-12, 25-10, aux dépens de Gerflor jeudi en Premier Volleyball League (PVL ) Convention entièrement philippine au cœur d’Ynares dans la métropole d’Antipolo.

Michelle Gumabao, qui s’est présentée à plusieurs reprises pour Creamline, a de nouveau propulsé les Cool Smashers avec 12 points construits autour de 10 attaques, un bloc et un as pour augmenter la perte des Defenders à trois en autant de matchs.

“Nous avons joué comme d’habitude, nous nous sommes préparés pour le match et avons vérifié nos erreurs lors du dernier match… Je suis reconnaissant parce que mes joueurs ont bien joué aujourd’hui”, a déclaré l’entraîneur Sherwin Meneses après que Creamline soit passé à une carte de 3-0 et s’est hissé au premier rang du classement.

Le bloqueur central Ced Domingo a été le dernier Cool Smashers à exercer son métier à l’étranger après le passeur Jia de Guzman qui devrait faire ses débuts avec Denso Airybees dans la Japan V.League la semaine prochaine.

Le double bloqueur de centre du PVL Best prêtera ses services à la défense du titre de Nakhon Ratchasima dans la Ligue thaïlandaise de volleyball, rejoignant ainsi l’ancien entraîneur de Creamline Tai Bundit.

« Cela fait du bien de voir toutes nos difficultés en pratique. Cela commence vraiment par notre suivi, si vous n’êtes pas constant dans le suivi, vous ne verrez pas cela dans le match », a déclaré Gumabao, qui était le joueur du match. «Nous devons simplement nous rappeler chaque jour, chaque matin et simplement essayer de contribuer autant que possible, que ce soit via un diplôme ou une fouille.»

“Le travail d’équipe est un facteur important pour nous et c’est bien de le voir se produire à chaque match.”

Cependant, le banc profond de Creamline a suffi aux pertes notables de ses titulaires.

Les Cool Smashers ont utilisé tous les joueurs de leur équipe, dont la recrue Bea Bonafe de l’Université des Philippines, et ont réalisé une course de 12-3 dans le troisième set pour rapidement écarter Gerflor et les maintenir en bas du classement.

“Je suis tellement heureux parce que je fais enfin partie d’une équipe qui prend soin de moi et croit en moi”, a déclaré Bonafe.

La domination de Creamline sur Gerflor était trop évidente dans la feuille de statistiques, les Cool Smashers surpassant les Defenders dans les deux côtés du match. Il comptait 11 blocs, 30 fouilles glorieuses et 12 unités, en comparaison avec un bloc, 13 fouilles glorieuses et trois unités de Gerflor.

« La possibilité d’être placé sur le terrain est essentielle pour notre équipe car nos joueurs de banc peuvent également figurer parmi les six premiers. C’est un grand problème pour nous, les entraîneurs, mais nous avons besoin d’une cohérence qui fonctionne bien à chaque match », a ajouté le mentor de Creamline.