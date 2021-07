‘Crazy’: les joueurs des Padres & Nationals décrivent l’horreur des tirs alors que la presse de la Maison Blanche Psaki lance le premier lancer lors de la reprise du match

Le début de la sixième manche venait de se terminer devant environ 33 000 fans lorsqu’une série de coups de feu ont été entendus en provenance de South Capitol Street à l’extérieur du sol.

Dans le feu de l’action, cependant, personne ne pouvait savoir avec certitude si les coups de feu étaient à l’intérieur du stade ou ailleurs.

Plus tard, il a été confirmé par le chef de la police adjoint exécutif du département de la police métropolitaine, Ashan Benedict, qu’un échange avait eu lieu entre des personnes dans deux véhicules, faisant trois blessés – dont une femme qui assistait au match Nationals-Padres et a été abattue alors qu’elle était à l’extérieur du stade.

Et avec la poussière maintenant retombée sur l’incident, ceux qui se trouvent à proximité ont commencé à parler.

Aidant à ouvrir une porte sur les terrasses et introduisant un groupe dans la pirogue pour s’abriter, l’arrêt-court vedette des Padres, Fernando Tatis Jr, a été salué comme un héros lorsqu’il est passé du banc à la ligne du champ gauche.

« Notre famille, nos proches, nos petits enfants. [I] l’impression que quelqu’un avait besoin d’aller les chercher », Tatis a déclaré dimanche.

« J’ai l’impression que l’endroit le plus sûr était le club-house et nous essayions de mettre nos familles dans un endroit sûr. »

Le manager des Padres Jayce Tingler se rendait pour parler à l’arbitre du marbre Jordan Baker d’un changement de lanceur au moment où les tirs ont retenti, et a rappelé comment Baker lui avait demandé : « Avez-vous entendu que? »

Voici les images de Manny Machado, Fernando Tatis Jr. et Wil Myers aidant les fans lorsqu’ils ont peur (de la fusillade au Nationals Park). pic.twitter.com/9ApuHIs4Oy – Dan Clark (@DanClarkSports) 18 juillet 2021

« Je me dis ‘ouais, je pense que oui’ et cela a en quelque sorte enregistré ce que cela aurait pu être et, évidemment, ce n’était qu’un cauchemar », Tingler a expliqué.

Le chaos s’est ensuivi, comme Tatis l’a décrit, avec des parieurs se précipitant pour quitter le stade et d’autres esquivant et cherchant une couverture.

« Tout le monde courait. C’était fou », dit Tatis.

« Vous ne pouviez pas comprendre ce qui se passait. Si c’était une ou deux personnes. J’essayais juste d’aller à l’endroit le plus sûr et de récupérer nos familles. »

« La situation a changé immédiatement. Il n’y a plus de joueurs, de fans. J’ai l’impression que tout le monde n’est que des gens, des êtres humains essayant d’être en sécurité », a fait remarquer Tatis, qui a reçu des éloges aux côtés de ses collègues stars des Padres Manny Machado et Wil Myers pour leurs exploits.

J’espère que tout le monde est en sécurité ! Continuez simplement à prier🙏🏾 merci à tous ceux qui aident en première ligne ! Dieu bénisse – Fernando Tatis Jr. (@tatis_jr) 18 juillet 2021

De l’autre côté du ballon, le manager des Nationals Davey Martinez a expliqué comment il s’est assuré que ses stars étaient en sécurité.

« Ensuite, j’ai commencé à m’inquiéter pour leurs familles et à essayer de faire de mon mieux pour les ramener aux joueurs » il a dit.

« Et j’ai aussi commencé à m’inquiéter pour les fans. »

« Il y avait un tas de fans, ils étaient dans notre pirogue et je voulais aussi les mettre en sécurité », Martinez, qui a décrit les fans comme « notre famille », continua.

« Nous les avons fait entrer par le tunnel et les avons fait entrer en toute sécurité et avons essayé de les garder en sécurité. Pour moi, il s’agissait simplement de protéger notre peuple et de faire de mon mieux pour rester calme. »

Davey Martinez l’a dit le mieux : nos fans sont notre famille. Merci. pic.twitter.com/V6BJZPmQdr – Nationals de Washington (@Nationals) 18 juillet 2021

Benedict a révélé que les deux personnes dans l’une des voitures étaient plus tard tombées sur un hôpital local soignant des blessures par balle et étaient interrogées par les enquêteurs.

La gravité de leurs blessures n’a pas encore été précisée, la fan ne mettant pas sa vie en danger.

À l’heure actuelle, les enquêteurs tentent toujours de retrouver les occupants du deuxième véhicule, avec une récompense de 10 000 $ offerte pour des informations qui conduisent à des arrestations et des condamnations.

Le match a été interrompu après le tir et s’est finalement terminé dimanche avec les Padres en visite terminant une victoire de 10-4.

Déjà prévue pour de telles fonctions, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a lancé le premier lancer au marbre devant une foule beaucoup plus petite avec de nombreux sièges vides faciles à voir.

Mais les ressortissants se sont assurés de féliciter les personnes présentes pour l’incident, qui se sont gérées « d’une manière très admirable ».

« Vous êtes restés calmes, vous vous êtes entraidés » lire une déclaration.

« Nous avons toujours su que nous avions les meilleurs fans du baseball. Hier soir, vous l’avez montré. Davey Martinez l’a dit le mieux – nos fans sont notre famille. Merci. »