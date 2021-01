La star de la télé-réalité Mark Wright a été nommée sur le banc Crawley pour leur rencontre en FA Cup avec Leeds. Photo de Mark Leech / Hors-jeu / Hors-jeu via Getty Images

Crawley Town a nommé la star de télé-réalité Mark Wright sur le banc des remplaçants pour leur affrontement au troisième tour de la FA Cup contre Leeds United dimanche.

Wright, 33 ans, a participé à la célèbre émission britannique « The Only Way is Essex » et était un habitué des trois premières séries.

– Regardez FA Cup LIVE sur ESPN + aux États-Unis

Avant de devenir une personnalité de la télévision, Wright a passé sa carrière de jeune dans les clubs de Premier League West Ham United, Tottenham et Arsenal.

Parlant de son départ des Spurs, Wright a déclaré au BBC: «Le jour où j’ai été libéré de Tottenham, a été l’un des pires jours de ma vie.

« J’ai pleuré les yeux, j’ai réalisé que je me suis trompé. Je ne voulais pas faire face à ma famille, je ne voulais pas faire face à mes amis. J’étais gêné. J’avais tout, 18 ans, aller dans des clubs et je pensé: «C’est fait.

« J’ai été spolié, j’ai joué pour Arsenal, West Ham et Tottenham toute ma vie et je n’ai jamais eu à souffrir en ce qui concerne le football. »

Wright a depuis passé un certain nombre d’années à jouer au football en dehors de la ligue avant que le club de la Ligue 2 Crawley ne le signe sans contrat en décembre.