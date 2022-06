Crawley Town: Les incidents racistes présumés au club de la Ligue 2 ne sont pas signalés à la police | Nouvelles du football

Les incidents racistes présumés qui auraient eu lieu à Crawley Town n’ont pas été signalés à la police.

Sept joueurs de Crawley se sont manifestés le mois dernier et ont signalé des incidents de langage et de comportement racistes à la PFA.

L’ancien manager John Yems a été suspendu par ses employeurs, avant de partir, à la lumière de ce que le club de la Ligue 2 a qualifié d’allégations « sérieuses et crédibles » selon lesquelles il aurait utilisé un langage et un comportement discriminatoires à l’encontre de ses propres joueurs.

Les enquêtes de la PFA et de la FA sont en cours, mais il n’y a actuellement aucune enquête de la police de Sussex car le club n’a pas signalé les allégations à la force.

Un porte-parole de Crawley a déclaré Sky Sports Nouvelles: « Pour le moment, la FA n’a informé le club d’aucune découverte qui nécessiterait le dépôt d’un rapport de police, et nous avons agi conformément à leurs recommandations.

« Cependant, si la FA rapporte de telles découvertes au cours de son enquête continue, le club suivra bien sûr ses conseils et prendra les mesures appropriées. »

Le club a également confirmé qu’il n’enquêtait plus lui-même sur les incidents et qu’il coopérait pleinement avec l’enquête de la FA.

Le porte-parole a ajouté: « John Yems ne fait plus partie du Crawley Town Football Club. Nous continuons à coopérer pleinement avec l’enquête de la FA, qui est toujours en cours.

« Toute autre action du club sera déterminée au moment opportun conformément aux conclusions de la FA.

« Nous restons impatients de nous associer à nos joueurs, à notre personnel et à nos supporters alors que nous construisons une équipe et une communauté dont les fans peuvent continuer à être fiers, à la fois sur et en dehors du terrain. »

Sky Sports Nouvelles a été informé le mois dernier que la PFA offrait des conseils et un soutien à ceux qui avaient soulevé les allégations ou en avaient été affectés.

Yems nie les allégations.