Crawley 2 – 0 Swindon

Jack Powell a marqué un but étourdissant alors que le nouveau patron de Crawley, Matthew Etherington, a pris un départ gagnant avec une victoire 2-0 à domicile durement disputée contre les barrages poursuivant Swindon.

Après que Nick Tsaroulla ait donné l’avantage à Crawley à la 79e minute, Powell a produit un effort de 40 verges quatre minutes plus tard pour sceller une quatrième victoire à domicile en Ligue 2 en cinq matches.

L’ancien entraîneur des moins de 21 ans de Peterborough, Etherington, a disputé son premier match à la tête de Crawley en insistant sur le fait que “tout le monde doit commencer quelque part” alors qu’il répondait aux critiques de certains supporters inquiets de son aptitude à son premier rôle senior.

Les Reds ont subi une blessure précoce lorsque Teddy Jenks a été expulsé et son remplaçant James Tilley a vu un tir lié au but bloqué par le gardien Sol Brynn après un bon travail du rappelé James Balagizi.

Ellis Iandolo a tiré une forte chance pour les Robins sur une réduction de Frazer Blake-Tracy avant que Crawley n’ait le ballon dans le filet uniquement pour que l’effort à bout portant de Joel Lynch soit exclu pour hors-jeu.

Swindon a commencé la seconde mi-temps d’une manière plus professionnelle et un coup franc de Louis Reed a été échappé sur la ligne de but par la gardienne Ellery Balcombe avant d’être dégagé en corner.

À l’autre bout, Brynn a tenu un tir à faible angle de Tilley et l’attaquant Dom Telford a tiré au-dessus du virage pour réveiller les fans locaux.

Les Reds ont ouvert l’impasse à 11 minutes de la fin lorsque Tsaroulla a frappé d’un tir dévié de 25 mètres qui a pris Brynn à contre-pied.

Powell a doublé l’avantage à la 83e minute en tirant dans un filet vide alors que le gardien Brynn était sorti de sa surface pour dégager Aramide Oteh.

Il y a eu un long délai avant neuf minutes de temps d’arrêt lorsque le milieu de terrain des Robins Saidou Khan a été étiré après être entré en collision avec le poteau.