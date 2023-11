CRAWFORD | Air rare : Brohm et Louisville accèdent à une position spéciale avec une victoire contre Virginia | Des sports

LOUISVILLE, Ky. (WDRB) – Personne n’a dit que ce serait facile. Techniquement, personne n’a rien dit sur la participation de l’équipe de football de Louisville au match de championnat de l’ACC avant cette saison.

Couverture du football de Louisville :

C’est la même équipe de Louisville qui a été choisie pour terminer huitième de la conférence. Jeudi soir, les Cardinals ont battu Virginia, 31-24, pour passer à 9-1, 6-1 dans le jeu ACC. Mathématiquement, ils ne peuvent désormais faire pire qu’une égalité pour la deuxième place.

En fonction de ce qui se passera ce week-end, les Cardinals pourraient avoir décroché leur billet pour le match de championnat de conférence du 2 décembre contre Florida State jeudi soir. Sinon, ils devront peut-être terminer le travail à Miami dans une semaine à compter de samedi. Il existe encore plusieurs scénarios décisifs qu’ils pourraient perdre.

Quoi qu’il en soit, le fait que Louisville soit dans cette position sous la direction de l’entraîneur de première année Jeff Brohm est remarquable – et pas seulement parce qu’il avait perdu tout élan après un touché de retour d’échappé de 42 verges par Virginia qui a donné une avance de 21-14 aux Cavaliers avant le quatrième. quart.

Cela avait été l’un de ces mauvais quartiers, dont Louisville en avait connu trois autres jeudi soir. Le deuxième quart-temps contre Georgia Tech (28 points accordés). Le troisième quart-temps contre Indiana (14 points accordés) et le troisième à Pittsburgh (17 points accordés). Au total, ces quatre quarts (y compris le troisième quart jeudi) représentent 47% des points que Louisville a cédés toute la saison. Et ils représentent de profondes ornières pour l’offensive de Louisville.

Ce match avait l’air plus ou moins en main, puis UVa a marqué 14 points en 10 secondes : un touché de 1 yard de Jack Griese avec 4 :15 à jouer au troisième quart, et un pick-six de Kam Robinson avec 4 :05 à jouer. Un peu plus de trois minutes plus tard, Virginia réussissait trois touchés consécutifs avec un touché avec retour d’échappé pour prendre une avance de 21-14.

Ce genre de changement de fortune peut vous faire tourner la tête. Mais cette équipe de Louisville, revenue plus tôt, s’en est sortie. Ou peut-être que ça l’a fait danser. Le quatrième quart-temps est arrivé, “Le Joker et le Voleur” ont joué sur le stade PA. Les joueurs de Louisville ont rebondi et dansé, comme ils le font habituellement. Les 44 628 spectateurs du stade L&N ont rugi, et s’il y avait un sort (peut-être seulement à partir du deuxième tirage au sort perdu de la saison), il était rompu.

Il y a eu de gros jeux en défense. Un sac par Ashton Gillotte. Une passe frappée de Mason Reiger. Et un jeu de passes qui avait raté s’est finalement connecté – une passe de touché de 52 verges de Jack Plummer à Ahmari Huggins-Bruce a égalisé le match à 21. Puis le jeu de course de Louisville, qui avait reçu des coups corporels toute la nuit, a finalement marqué un KO. , quand Isaac Gurrendo a franchi la ligne et a grondé 73 verges pour le touché gagnant.

Louisville a dominé ses adversaires 73-30 au quatrième quart cette saison. Il les a dominés 76-7 au premier quart-temps.

Ce genre de chose vous fera gagner beaucoup de matchs. Cela a permis à Louisville de gagner de nombreux matchs.

Cette victoire a valu à Brohm un bonus de 250 000 $.

Alors que Gurendo franchissait la ligne de but pour donner le feu vert, il recula et lança le ballon avec insistance, obtenant immédiatement une pénalité de 15 mètres lors du coup d’envoi qui suivit. Une faute personnelle de Virginia lors de l’essai de point supplémentaire a annulé sa transgression.

Virginia ne s’est pas aidée avec 13 pénalités sur 100 yards.

Mais Louisville a donné autant d’occasions qu’elle en a reçu.

“Ils avaient quelques répits”, a déclaré Brohm. “Mais je suis sûr que nous avons également eu des répits ces dernières semaines. Ils en ont profité. Nous savions que nous devions simplement continuer à nous battre et à jouer jusqu’au bout.”

Le portail de transfert vise à acquérir des talents. Ce que vous ne pouvez pas prédire, c’est si cet ensemble d’acteurs s’intégrera, s’ils feront preuve d’une quelconque résilience. Ces choses sont le produit du coaching.

Le touché égalisateur a été une bonne exécution, oui. Un bon passage – mais pas parfait – de Plummer. Un itinéraire bien géré par Huggins-Bruce. Le ballon a été renversé. Il a dû attendre un peu, mais il était tellement ouvert à cause de l’appel de jeu que cela n’avait pas d’importance. C’est un exemple d’entraîneur et de joueurs qui s’associent pour faire bouger les choses.

“Tout ne se passera pas toujours parfaitement”, a déclaré Brohm. “Tout ne sera pas exactement comme vous l’avez conçu. Certains jours, certains gars vont faire plus de jeux. Certains jours, un autre gars va faire plus de jeux. Il vous suffit de vous accrocher et de jouer ensemble. Ces gars-là sont restés ensemble. ” Nous avons eu des matchs serrés que nous aurions facilement pu perdre. Je ne serais pas assis ici dans la excellente position où nous sommes. Mais nous avons trouvé un moyen de gagner. Chapeau bas à nos entraîneurs et à nos joueurs car ils en ont fait assez pour Gagnez le jeu. Vous revenez en arrière, faites le tour des wagons, trouvez comment vous améliorer et corrigez les choses. Nous l’avons fait chaque semaine. Nous n’hésitons pas à identifier les erreurs que nous commettons et comment nous pouvons nous améliorer. Donc, nous “

Louisville se retrouve désormais dans une situation étrange. À deux matches de la fin, il a déjà dépassé les attentes de la saison. Pourtant, à Miami, il poursuit un objectif fondamental du programme : une apparition dans le match de championnat de l’ACC. Et de retour à la maison contre le Kentucky, il poursuit un objectif émouvant : mettre fin à la récente domination du Kentucky sur la série de football.

Ce seront des tâches plus ambitieuses que lors des derniers matchs joués par Louisville.

Il ne faut cependant pas négliger le fait que cette équipe s’est mise en position de faire en sorte que ces matchs comptent autant.

Je pense que personne ne l’est. Généralement, lorsque le prochain match à domicile se déroule au Kentucky, le chant « battre le Royaume-Uni » résonne dans le stade à la fin d’une victoire. Il n’a pas été entendu jeudi soir. Avec des objectifs plus importants devant eux, même la base de fans de Louisville reste dans l’instant présent.

Et cela, quoi qu’il arrive dans les prochaines semaines, est une chose spéciale.