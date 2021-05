«  Craven Virtue Signing  »: Tollé alors que l’haltérophile de 43 ans Laurel Hubbard est sur le point de devenir le premier athlète transgenre aux Jeux olympiques

Le Comité olympique néo-zélandais (NZOC) a confirmé que Hubbard, qui a fait l’objet d’une candidature ratée de la fédération d’haltérophilie australienne pour l’interdire de participer aux Jeux du Commonwealth de 2018, est « très probable » se voir attribuer une place de quota pour la pièce maîtresse cet été.

Les organisateurs ont ajouté que le développement s’était matérialisé parce que la Fédération internationale d’haltérophilie (IWF) avait modifié ses critères de qualification à la suite de la pandémie de Covid-19, et une liste complexe d’absents de divers pays a encore augmenté les chances de Hubbard d’être aux jeux.

Le NZOC fournira des créneaux en fonction du potentiel des athlètes pour terminer dans le top 16 et menacer les huit premiers. Le super-poids lourd Hubbard est actuellement 16e au classement mondial et a remporté la médaille d’argent aux championnats du monde 2017.

Elle est éligible pour participer aux Jeux olympiques depuis 2015, lorsque le CIO a autorisé les athlètes transgenres à concourir en tant que femmes à condition que leur taux de testostérone soit inférieur à 10 nanomoles par litre pendant au moins 12 mois avant leur première compétition.

La nouvelle a été presque unanimement annoncée par les lecteurs, dont beaucoup se sont précipités pour corriger les gros titres en faisant de Hubbard un « Tricher » qui avait cherché une place dans le sport féminin parce qu’elle avait lutté pour le succès chez les hommes.

« Il n’y a rien de positif à propos de cette décision, » dit un. « C’est un peu lâche de vertu qui indique que l’histoire se retournera avec incrédulité et mépris absolus. »

D’autres ont affirmé que cette décision était un coup dur pour les concurrentes nées en tant que femmes, l’une d’entre elles le qualifiant « absurdité » et un « guerre contre les femmes » comme d’autres ont même suggéré que les rivaux devraient boycotter la concurrence.

« C’est le problème: une femme aura déjà perdu une chance de concourir aux Jeux olympiques – la chose pour laquelle elle aura tant sacrifié », a fait valoir un critique en réponse. « Vous ne pouvez pas demander à d’autres femmes de faire de même. »

La question de l’interdiction potentielle des athlètes transgenres de la compétition a été un sujet de débat acharné récemment, de nombreux États américains bloquant ou adoptant une législation sur les espoirs des trans universitaires participant à des sports féminins.

Un certain nombre de haltérophiles et d’entraîneurs se sont plaints lorsque Hubbard devait participer aux Jeux du Commonwealth, bien qu’elle se soit retirée plus tard en raison d’une blessure qui l’a presque forcée à prendre sa retraite.

Si quelqu’un pense qu’une personne serait disposée à changer de sexe juste pour gagner au sport, il ne comprend clairement pas que l’individu se bat et prend beaucoup trop rapidement des jugements insensés et sectaires. Regardez vos propres comportements avant de lancer des aspersions aussi laides … – laurier Hubbard (@ laurelHubbard11) 5 février 2021

Notre individualité nous rend spéciaux … soyez spéciaux, mais surtout apprenez à aimer tout le monde pour son individualité … ne détestez pas parce que vous avez peur de l’unicité de quelqu’un 🙂 Paix et amour à tous 🙂 – laurier Hubbard (@ laurelHubbard11) 5 février 2021

Hubbard a parlé de sa carrière sur son prétendu compte Twitter, où elle dit fréquemment au public son souhait d’être référencée avec le pronom « elles ou ils ».

« Si quelqu’un pense qu’une personne serait disposée à changer de sexe juste pour gagner au sport, il ne comprend clairement pas les difficultés de cet individu et est beaucoup trop rapide pour émettre des jugements étriqués et sectaires ». Hubbard a déclaré plus tôt cette année, entre la réprimande du Premier ministre britannique Boris Johnson en tant que « imbécile » et fustiger l’activiste et commentateur britannique Nigel Farage.

«Regardez vos propres comportements avant de jeter de telles vilaines accusations. Notre individualité nous rend spéciaux.

«Soyez spécial, mais surtout apprenez à aimer tout le monde pour son individualité.

« Ne détestez pas parce que vous avez peur de l’unicité de quelqu’un. Paix et amour à tous. »

Les partisans d’athlètes trans participant à des sports féminins ont souvent souligné la rareté des concurrentes en transition qui remportent des médailles, mais un commentateur a fait part de ses craintes que l’implication de Hubbard ne soit utilisée comme un coup pour étayer l’argument selon lequel aucun avantage concurrentiel injuste n’est impliqué.

« Je prédis un concours serré avec quelques tentatives infructueuses avant de gagner avec les marges les plus étroites », ils ont dit.

« Médaille d’or sans dominer. Exercice de relations publiques. »

Un camarade cynique a répondu: « Je suis absolument sûr que cela arrivera. Il pourrait même prendre une médaille d’argent. »

Le NZOC a déclaré qu’il s’attendait à ce que le processus de nomination et de sélection ait lieu en juin.