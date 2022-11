Cratères boursiers de Carvana alors que les perspectives s’assombrissent pour le marché des véhicules d’occasion

Les grands concessionnaires franchisés de véhicules neufs et d’occasion tels que Lithia Motors et AutoNation ont mis en garde contre un ralentissement du marché des véhicules d’occasion lors de la publication récente de leurs résultats du troisième trimestre.

Mais la hausse des taux d’intérêt, l’inflation et les craintes de récession ont réduit la volonté des consommateurs de payer les prix records, entraînant des baisses pour Carvana et d’autres sociétés de véhicules d’occasion telles que CarMax .

Les prix et les bénéfices des véhicules d’occasion ont augmenté considérablement, car les consommateurs qui ne pouvaient pas trouver ou se permettre d’acheter un nouveau véhicule ont opté pour une voiture ou un camion d’occasion. Les stocks de véhicules neufs ont été considérablement épuisés pendant la pandémie de coronavirus, en grande partie en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement, y compris une pénurie mondiale continue de puces à semi-conducteurs.

“Alors que la société continue de poursuivre ses actions de réduction des coûts, nous pensons qu’une détérioration du marché des voitures d’occasion combinée à un environnement de taux d’intérêt/de financement volatil (obligations se négociant à un rendement de 20 %) ajoutent un risque important aux perspectives, contribuant à une large gamme des résultats (positifs et négatifs)”, a-t-il écrit vendredi dans une note aux investisseurs.

Morgan Stanley a retiré vendredi sa note et son objectif de prix sur Carvana. L’analyste Adam Jonas a cité la détérioration du marché des voitures d’occasion et un environnement de financement volatil pour le changement.

L’action est proche de son plus bas historique de 8,14 dollars par action, survenu moins d’une semaine après le début de la négociation publique de l’action le 28 avril 2017.

Le titre a cratéré d’environ 40 % dans les échanges de midi. Les actions du détaillant de voitures d’occasion en ligne ont chuté de plus de 95 % cette année, après avoir atteint un sommet intrajournalier sans précédent de 376,83 $ par action le 10 août 2021. La pire journée de négociation actuelle de Carvana a été une baisse de 26,4 % le 18 mars. , 2020.

Actions de Carvana étaient sur le rythme de leur pire journée jamais enregistrée vendredi après que la société ait manqué les attentes de Wall Street en matière de chiffre d’affaires et de résultats pour le troisième trimestre, alors que les perspectives pour les voitures d’occasion chutent par rapport à la demande, aux prix et aux bénéfices records pendant la pandémie de coronavirus.

PDG et cofondateur de Carvana, Ernie Garcia lors d’un appel jeudi, a décrit l’année prochaine comme “difficile” pour l’entreprise, citant une normalisation de l’industrie des véhicules d’occasion à partir de ses niveaux gonflés et l’augmentation des taux d’intérêt, entre autres facteurs.

“Les voitures sont un achat coûteux, discrétionnaire et souvent financé qui a gonflé beaucoup plus que d’autres biens dans l’économie au cours des deux dernières années et cela a clairement un impact sur les décisions d’achat des gens”, a-t-il déclaré.

Garcia a décrit la fin du troisième trimestre comme “le point le plus inabordable de tous les temps” pour les clients qui financent l’achat d’un véhicule.

Presque tous les aspects des opérations de Carvana ont diminué par rapport à l’année précédente au cours du troisième trimestre, y compris une baisse de 31 % du bénéfice brut à 359 millions de dollars. Ses unités de vente au détail vendues ont diminué de 8% par rapport au troisième trimestre de 2021 à 102 570 véhicules, tandis que le bénéfice brut par unité – une mesure très surveillée par les investisseurs – a diminué de plus de 1 100 $ à 3 500 $.

Carvana a enregistré une perte plus importante que prévu de 2,67 $ par action. Les revenus ont également été inférieurs aux attentes à 3,39 milliards de dollars, contre des estimations de 3,71 milliards de dollars, selon Refinitiv.

— CNBC Michel Bloom contribué à ce rapport.