Cratère des actions pharmaceutiques alors que les investisseurs se préparent à des poursuites judiciaires

Les actions de GlaxoSmithKline, Sanofi et Haleon se sont toutes fortement vendues cette semaine, perdant des dizaines de milliards en valeur marchande, au milieu de la crainte des investisseurs face à d’éventuelles poursuites judiciaires américaines axées sur le médicament populaire Zantac contre les brûlures d’estomac.

Depuis lors, plus de 2 000 plaintes ont été déposées aux États-Unis avec des plaignants affirmant que la consommation de Zantac peut générer du NMDA.

En 2019, les régulateurs ont lancé un examen de l’innocuité, craignant que le médicament ne contienne un cancérogène probable appelé NDMA, incitant les fabricants à le retirer des étagères. Et d’ici 2020, l’USFDA et l’Agence européenne des médicaments ont demandé que toutes les versions du traitement soient retirées du marché.

Zantac est le nom de marque d’un médicament appelé ranitidine, un médicament utilisé pour soulager les brûlures d’estomac. Il a été initialement inventé et vendu par Glaxo en tant que médicament sur ordonnance dans les années 1980 avant de passer à un médicament en vente libre.

Il y a eu plusieurs propriétaires des droits OTC aux États-Unis depuis 1998, notamment GSK, Sanofi, Pfizer et Boehringer Ingelheim.

Le brevet du médicament a expiré en 1997, il y a donc plusieurs fabricants, détaillants et distributeurs du médicament nommés comme défendeurs dans les poursuites.

En réponse aux mouvements violents du cours de l’action cette semaine, GlaxoSmithKline, Sanofi et Haleon ont tous publié des déclarations pour se défendre.

Les cours des actions des fabricants de médicaments se sont stabilisés vendredi matin.

Un porte-parole de GlaxoSmithKline a déclaré: “Le poids écrasant des preuves scientifiques appuie la conclusion qu’il n’y a pas de risque accru de cancer associé à l’utilisation [of] ranitidine… Les suggestions contraires sont donc incompatibles avec la science et GSK se défendra vigoureusement contre toutes les allégations sans fondement.”

Un porte-parole de Sanofi a déclaré : « Il n’y a aucune preuve fiable que Zantac cause l’une des blessures présumées dans des conditions réelles, et Sanofi reste pleinement confiant dans ses défenses. Compte tenu de la solidité de notre dossier et de l’incertitude des procédures futures, aucune éventualité n’a été établi.”