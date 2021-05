Crashes provoqués par des paris à grande marge, une nouvelle banque cryptographique

Les mouvements agressifs de Bitcoin sont motivés par bien plus que la prochaine répression chinoise ou le titre d’Elon Musk. Selon les analystes, les traders prenant un risque excessif sur le marché non réglementé de la crypto-monnaie, obligés de vendre lorsque les prix baissent, sont en grande partie responsables de la baisse de 30% des prix et des pannes des principales bourses de la semaine dernière. Un marché des prêts Bitcoin en plein essor ajoute également à la volatilité. Le prix des crypto-monnaies a chuté la semaine dernière, le bitcoin perdant environ un tiers de sa valeur en quelques heures. Le Bitcoin est passé à près de 40000 dollars lundi, mais est toujours en baisse d’environ 33% par rapport à son sommet.

Lorsque les traders utilisent la marge, ils empruntent essentiellement à leur société de courtage pour prendre une position plus importante dans le bitcoin. Si les prix baissent, ils doivent rembourser la société de courtage dans ce qu’on appelle un «appel de marge». Dans ce cadre, il existe souvent un prix fixe qui déclenche la vente afin de s’assurer que les traders peuvent rembourser l’échange. Brian Kelly, PDG de BKCM, a évoqué des entreprises asiatiques telles que BitMEX permettant un effet de levier de 100 pour 1 pour les transactions de crypto-monnaie. Robinhood n’autorise pas les traders à utiliser la marge pour la crypto-monnaie, et Coinbase ne l’autorise que pour les traders professionnels.

«Vous obtenez ce facteur de foule – le prix de liquidation de tout le monde a tendance à être un peu proche de celui de tous les autres – lorsque vous atteignez cela, tous ces ordres de vente automatiques entrent et le prix chute simplement», a déclaré Kelly à CNBC. Les traders de Bitcoin ont liquidé environ 12 milliards de dollars dans des positions à effet de levier la semaine dernière alors que le prix de la crypto-monnaie montait en flèche, selon bybt.com. Cet exode massif a anéanti environ 800000 comptes cryptographiques. « Vendre engendre plus de ventes jusqu’à ce que vous arriviez à un équilibre sur l’effet de levier dans le système », a déclaré l’analyste de JMP Devin Ryan. Cette vente commence à «se composer» au fur et à mesure que les positions à effet de levier sont liquidées, car elles ne peuvent pas répondre à ces exigences de marge, a-t-il déclaré. « L’effet de levier sur les marchés de la cryptographie – en particulier du côté de la vente au détail – a été un grand thème qui accentue la volatilité », a ajouté Ryan. À mesure que le marché de la cryptographie se développe, Ryan a déclaré qu’il s’attend à ce que l’effet de levier devienne moins influent, d’autant plus que davantage de capital institutionnel entre en jeu. Les investisseurs, à la fois de détail et institutionnels, ont investi dans le bitcoin et d’autres actifs numériques en 2021. Le plus grand échange de crypto-monnaie au monde – Coinbase – mentionné le volume des transactions au premier trimestre de l’année était de 335 milliards de dollars, dont environ 120 milliards de dollars au détail et 215 milliards de dollars aux institutions. Les volumes d’échanges ont totalisé environ 30 milliards de dollars au premier trimestre de 2020. Mark Cuban a pesé sur l’aspect de l’effet de levier pour l’éther, la deuxième plus grande crypto-monnaie au monde, sur

Twitter la semaine dernière. «Les marchés désendettés sont écrasés. Peu importe l’actif. Actions. Crypto. Dette. Maisons. Ils apportent des liquidations forcées et des prix plus bas. Mais la crypto a le même problème que [high-frequency traders] apporter aux stocks, la mise en avant est légale, car les frais de gaz introduisent une latence qui peut être jouée », a déclaré Cuban dans un tweet la semaine dernière.

Prêt

L’autre cause de vente en coulisse peut provenir du marché croissant des prêts Bitcoin. Les sociétés de cryptographie telles que BlockFi et Celsius permettent aux détenteurs de bitcoins de stocker leur crypto avec l’entreprise, en échange d’un taux d’intérêt compris entre 6% et 8%. En fin de compte, ces entreprises prêtent des bitcoins à des fonds spéculatifs et à d’autres traders professionnels. Ils permettent également aux gens d’utiliser leurs avoirs en bitcoins comme garantie pour les prêts. Par exemple, si quelqu’un a contracté un prêt d’un million de dollars adossé à du bitcoin et que le prix baisse de 30%, il peut devoir 30% de plus au prêteur. « Lorsque vous atteignez un certain niveau de garantie, les entreprises vendront automatiquement votre bitcoin et enverront la garantie au prêteur « , a déclaré Brian Kelly de BKCM. » Cela ajoute à l’effet de cascade massif – il y avait tellement de volume que la plupart des échanges se sont cassés. «

