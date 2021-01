« Espérons que nous pourrons lever les boîtes noires dans un court laps de temps pour déterminer la cause de l’accident », a déclaré le chef militaire Hadi Tjahjanto, selon l’AP.

Le vol SJ182 de Sriwijaya Air a décollé un samedi pluvieux de Jakarta à Pontianak sur l’île indonésienne de Bornéo avec 56 passagers et six membres d’équipage. Quatre minutes après le vol de 90 minutes, le Boeing 737-500 a perdu le contact avec le contrôle aérien, selon Flightradar24, et est tombé 10 000 pieds en 20 secondes environ.