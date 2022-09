Crash mortel d’un hydravion dans le Puget Sound de l’État de Washington

Une personne a été tuée et neuf personnes sont toujours portées disparues, dont un enfant, après l’écrasement d’un hydravion dimanche après-midi à Puget Sound, dans l’État de Washington, ont indiqué les garde-côtes américains.

L’agence a indiqué dans un communiqué de presse que l’avion volait de Friday Harbor, une destination touristique populaire des îles San Juan, à Renton, une banlieue sud de Seattle.

Quatre navires de la Garde côtière, un hélicoptère de sauvetage et un avion ont été impliqués dans la recherche approfondie, ainsi que des agences de sauvetage et d’application de la loi à proximité. Deux navires devaient poursuivre leurs recherches pendant la nuit et les patrouilles aériennes reprendraient aux premières lueurs du jour, a annoncé dimanche la Garde côtière.

L’accident a été signalé à 15 h 11. La Garde côtière a déclaré qu’un corps avait été retrouvé et que neuf personnes étaient toujours portées disparues. La cause de l’accident est inconnue, ont indiqué les autorités.

L’avion s’est écrasé à Mutiny Bay au large de Whidbey Island, à environ 50 kilomètres au nord-ouest du centre-ville de Seattle et à mi-chemin entre Friday Harbor et Renton.

Le National Transportation Safety Board a déclaré que l’avion était un de Havilland DHC-3 Otter, un avion à hélice monomoteur.

Les hydravions, qui ont des pontons leur permettant d’atterrir sur l’eau, sont monnaie courante autour de Puget Sound, une entrée de l’océan Pacifique. Il existe plusieurs vols quotidiens entre la région de Seattle et les îles San Juan, un archipel pittoresque au nord-ouest de Seattle qui attire des touristes du monde entier.

Ces avions, qui volent également entre Seattle et Vancouver, en Colombie-Britannique, survolent fréquemment Seattle et atterrissent dans le lac Washington, non loin de l’emblématique Space Needle de la ville.

Renton, où les autorités disent que le vol se dirigeait dimanche, se trouve à la pointe sud du lac Washington, à environ 16 kilomètres au sud-est de Seattle.

En 2019, un accident en vol en Alaska entre deux avions de tourisme a tué six personnes. Les hydravions basés à Ketchikan transportaient des passagers du même bateau de croisière, le Royal Princess, et revenaient de visites du Misty Fjords National Monument.