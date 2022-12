Crash Landing On You stars Hyun Bin et Son ye Jin accueillent leur premier enfant, partagent une photo

Hyun Bin et Son ye Jin, stars de la populaire émission coréenne Crash Landing on You, ont accueilli leur premier enfant, ont-ils annoncé sur les réseaux sociaux samedi matin. Son ye Jin s’est rendu sur Instagram pour partager la nouvelle et a informé que le bébé était né “un peu plus tôt que prévu”, mais que l’enfant et la mère sont sains et saufs. Elle n’a pas révélé le sexe ou le visage de l’enfant, mais a partagé une image monochrome des pieds du bébé.

Donnant une légende en coréen à côté de la photo, l’acteur a souhaité aux fans un joyeux Noël et a écrit (tel que traduit par Instagram), “Comme vous le savez, une vie précieuse nous est née. Je voudrais exprimer mon cœur à ceux qui reconnaissants d’avoir besoin d’une affection sincère et de l’aide de nombreuses personnes. J’étais inquiète pour le bébé qui est né un peu plus tôt que prévu, mais d’un autre côté, c’était une chance d’essayer l’accouchement naturel, et j’étais tellement reconnaissante d’avoir pu réussir.





Remerciant la députée locale et l’hôpital pour le soutien et la naissance en douceur de son enfant, elle a ajouté : « Il y a tellement de gens dont il faut être reconnaissant. J’ai l’impression de devenir un peu adulte après avoir eu un enfant.. Face à cette vie précieuse et petite, j’ai réalisé que nous sommes tous la fille et le fils de quelqu’un, et que tous les bébés de ce monde brillent par leur propre existence… Et quand j’ai rencontré quelqu’un qui m’aime plus que moi, j’ai senti que je pouvais tout faire en même temps que mon impuissance. Après de nombreux compliments et émotions, j’ai pensé qu’il était évident que je devais vivre reconnaissant mais facile à oublier.

L’actrice a remercié les fans pour leur amour et leur soutien, écrivant: “Le bébé est né en toute sécurité grâce aux prières de la famille et des fans. Merci beaucoup à vous tous.” Hyun Bin et Son ye Jin ont joué dans Crash Landing on You, une émission de télévision populaire en Corée et une sensation mondiale peu de temps après. Le jour du Nouvel An en 2021, le couple a confirmé qu’ils sortaient ensemble. En février de cette année, ils ont annoncé leur mariage. Ils se sont mariés en mars et ont annoncé leur grossesse en juin.