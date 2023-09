Crash en Irlande : Clonmel s’arrête pour les funérailles des frères et sœurs McSweeney tués dans le comté de Tipperary | Nouvelles du monde

La ville irlandaise de Clonmel s’est arrêtée alors que les funérailles d’un frère et d’une sœur tués dans un accident dans le comté de Tipperary la semaine dernière avaient lieu.

Le conducteur Luke McSweeney, 24 ans, et trois passagers, dont sa sœur Grace McSweeney, 18 ans, ont été tués après que la voiture dans laquelle ils se trouvaient a heurté un mur vendredi.

Tous les magasins et commerces de la ville ont fermé leurs portes pendant la procession alors que les personnes en deuil bordaient les rues pour rendre hommage.

irlandais Le président Michael D Higgins, le commandant Claire Mortimer représentant le Taoiseach et la ministre de l’Éducation Norma Foley étaient également présents à la cérémonie.

Deux cercueils ont été transportés dans l’église Saint-Pierre-et-Paul tandis que des foules de personnes suivaient.

Image:

Le président irlandais Michael D. Higgins a assisté aux funérailles





Image:

Paul McSweeney (à droite) porte les cercueils de ses enfants





Le père Billy Meehan a remercié la communauté d’avoir pris du temps pour soutenir les familles des victimes, en déclarant : « C’est un grand signe et une marque de respect que tous les magasins et entreprises de notre ville soient fermés pendant ces quelques heures.

« Nous espérons et prions ensemble pour pouvoir avancer. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:33

Enquête ouverte après quatre morts dans un accident



En savoir plus:

Deux hommes meurent lors d’une compétition Ironman de Cork

Le conducteur d’une voiture la nuit d’un triple accident mortel condamné à une amende

Les deux autres victimes de l’accident étaient les adolescentes Zoey Coffey et Nicole Murphy, toutes deux âgées de 18 ans, et des funérailles ont eu lieu pour elles plus tôt cette semaine.

M. McSweeney conduisait les adolescents vers un bus lorsque la voiture s’est renversée et s’est écrasée contre un mur de la ville.