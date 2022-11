Crash d’un spectacle aérien à Dallas – Moment choquant, deux avions entrent en collision en vol avec un équipage de 6 morts redoutés alors que la foule horrifiée regarde

Au moins deux personnes sont mortes après que deux avions sont entrés en collision dans un accident en vol, frappant le sol dans un accident de feu lors d’une représentation pour le week-end de la Journée des anciens combattants.

L’accident s’est produit samedi vers 11h30 du matin à l’extérieur de l’aéroport exécutif de Dallas lors d’un spectacle aérien sur le thème de la Seconde Guerre mondiale pour le public appelé Wings Over Dallas.

Deux avions sont entrés en collision lors d’un spectacle aérien pour la Journée des anciens combattants Crédit : AP

Les pilotes pilotaient des avions sur le thème de la Seconde Guerre mondiale Crédit : AP

On craint que six personnes – tous des membres d’équipage – soient mortes à la suite de l’accident de feu Crédit : AP

Il semble que les pilotes pilotaient des avions similaires aux avions pilotés pendant la guerre.

Selon la FAA, les avions étaient un Boeing B-17 Flying Fortress et un Bell P-63.

Alors que le B-17 se dirigeait vers l’aéroport, le plus petit P-63 est apparemment sorti de nulle part et coupe l’arrière du plus gros avion, les envoyant tous les deux au sol.

Plusieurs personnes présentes ont filmé le moment choquant avec leur choc pouvant être entendu lorsque les avions tombent.

Des boules de feu ont explosé dans les airs et presque immédiatement des sirènes se sont fait entendre en arrière-plan.

Selon une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, le plus gros avion a été divisé en deux lors de l’impact, relativement proche d’une foule de personnes regardant depuis la périphérie de l’aéroport.

“C’est comme littéralement quand vous avez levé les yeux, vous avez vu le gros avion, puis vous avez vu l’un des petits avions se séparer des trois, puis dès qu’il s’est séparé, c’est comme s’ils venaient de se heurter et le petit avion a divisé le grand avion en deux. Honnêtement, je ne peux pas croire que nous ayons été témoins de cela, comme si nous étions juste ici en dessous », a déclaré le témoin Morgan Curry à NBC.

“Nous étions tous debout là comme ‘qu’est-ce qui vient de se passer?'”

Une annonce sur l’interphone a tenté de calmer les spectateurs, les informant de rester sur place.

On ignore combien de personnes se trouvaient à bord de chaque avion ou s’il y a eu des blessés.

La zone a été sectionnée à mesure que les premiers intervenants sont arrivés sur les lieux.

La Commemorative Air Force a confirmé que les deux avions provenaient de la région de Houston.

“Cet après-midi, deux avions ont été impliqués dans une collision en vol à l’aéroport exécutif de Dallas. Les avions étaient un B-17 Flying Fortress et un P-63 Kingcobra, tous deux en provenance de Houston.

“Actuellement, nous n’avons pas d’informations sur l’état des équipages de conduite car les intervenants d’urgence travaillent sur l’accident.

“La Commemorative Air Force travaille avec les autorités locales et la FAA, et le NTSB mènera une enquête approfondie sur la cause de l’accident.”