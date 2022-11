Crash d’un meeting aérien à Dallas : noms des victimes

DALLAS –

Lundi, des responsables ont identifié les six hommes tués dans une collision mortelle entre deux avions militaires d’époque lors d’un spectacle aérien à Dallas, qui étaient tous des aviateurs expérimentés avec des années d’entraînement au vol.

La Commemorative Air Force, qui a organisé le spectacle, a identifié les victimes comme suit : Terry Barker, Craig Hutain, Kevin “K5” Michels, Dan Ragan, Leonard “Len” Root et Curt Rowe. Ils sont morts samedi lorsqu’un bombardier de la Seconde Guerre mondiale et un avion de chasse sont entrés en collision et se sont écrasés dans une boule de feu, horrifiant les spectateurs qui s’étaient rassemblés pour le spectacle aérien qui s’est ouvert le jour des anciens combattants.

Plusieurs vidéos postées sur les réseaux sociaux montrent l’avion de chasse percutant le bombardier.

Tous les hommes étaient des volontaires, mais chacun avait suivi un processus strict d’enregistrement des heures et des vols d’entraînement et avait été soigneusement examiné, a déclaré Hank Coates, le PDG de Commemorative Air Force lors d’une conférence de presse le week-end.

“Ce n’est pas leur premier rodéo”, a déclaré Coates. Ces gars-là sont très bien versés. Beaucoup d’entre eux sont des pilotes de ligne, des pilotes de ligne à la retraite, des pilotes militaires à la retraite comme moi.

“Ce sont des gens très bien formés qui font ça depuis longtemps.”

Les autorités n’ont pas publiquement identifié laquelle des victimes pilotait les avions.

Hutain, de Montgomery, au Texas, est pilote de ligne depuis 1985. Il a commencé à voler à l’âge de 10 ans et a enregistré plus de 34 500 heures de vol, selon sa page LinkedIn.

Dans une récente interview avec Vintage Aviation News publiée sur YouTube, Hutain a décrit l’aviation comme une “obsession de toute une vie” transmise par son père, pilote de bombardier pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a décrit avoir dû utiliser des oreillers pour se hisser dans le siège du premier avion qu’il a appris à piloter.

“C’est proche et cher à mon cœur”, a déclaré Hutain. “J’ai toujours été pilote.”

Armin Mizani, le maire de Keller, au Texas, a déclaré que Barker était un pilote à la retraite qui vivait à Keller, une ville de 50 000 habitants, où de nombreux habitants se connaissent.

“C’est définitivement une grande perte pour notre communauté”, a-t-il déclaré. “Nous sommes en deuil.”

Barker était un vétéran de l’armée qui a piloté des hélicoptères pendant son service militaire. Il a ensuite travaillé pour American Airlines pendant 36 ans avant de prendre sa retraite en 2020, a déclaré Mizani.

Rowe, membre de l’Ohio Wing Civil Air Patrol, était chef d’équipe sur le B-17, a déclaré dimanche son beau-frère Andy Keller à l’Associated Press. Rowe, de Hilliard, Ohio, a fait des spectacles aériens plusieurs fois par an parce qu’il est tombé amoureux des avions de la Seconde Guerre mondiale, a déclaré Keller.

Root, également de Keller, était pilote et directeur de la Gulf Coast Wing de la Commemorative Air Force qui a travaillé au cours de la dernière année en tant que pilote commercial contractuel pour diverses entreprises, selon sa page LinkedIn.

Le National Transportation Safety Board enquête sur la collision, y compris pourquoi les deux avions volaient à la même altitude et dans le même espace aérien, a déclaré Michael Graham, membre du NTSB, lors d’une conférence de presse dimanche.

Graham a déclaré que les enquêteurs analysent des images radar et vidéo pour localiser l’emplacement exact de la collision. Il a déclaré que la plupart des débris de l’accident ont été dispersés sur la propriété de l’aéroport et seront soigneusement examinés, ainsi que les enregistrements audio de la tour de contrôle du trafic aérien, les dossiers de formation des pilotes et les dossiers de maintenance des aéronefs.

Aucun des deux avions n’était équipé d’un enregistreur de données de vol ou d’un enregistreur vocal dans le poste de pilotage, des appareils séparés appelés collectivement les boîtes noires, et aucun n’était tenu d’avoir ces appareils, a déclaré Graham.

L’accident est survenu trois ans après l’écrasement d’un bombardier dans le Connecticut qui a tué sept personnes, et au milieu des inquiétudes persistantes concernant la sécurité des spectacles aériens impliquant des avions de combat plus anciens. La société qui possédait les avions volant dans le spectacle Wings Over Dallas a eu d’autres accidents au cours de ses plus de 60 ans d’histoire.

Les enquêteurs examineront l’épave des deux aéronefs, mèneront des entrevues avec les équipages présents au spectacle aérien et obtiendront la formation des pilotes et les dossiers de maintenance de l’aéronef.

“Nous examinerons tout ce que nous pouvons et nous laisserons les preuves nous conduire essentiellement aux conclusions appropriées. À ce stade, nous ne spéculerons pas” sur la cause, a déclaré Graham.

Un rapport préliminaire du NTSB est attendu dans quatre à six semaines, tandis qu’un rapport final prendra jusqu’à 18 mois.

Le B-17, pierre angulaire de la puissance aérienne américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, est un immense bombardier quadrimoteur utilisé lors de raids de jour contre l’Allemagne. Le Kingcobra, un avion de chasse américain, a été utilisé principalement par les forces soviétiques pendant la guerre. La plupart des B-17 ont été mis au rebut à la fin de la Seconde Guerre mondiale et il n’en reste qu’une poignée aujourd’hui, largement présentés dans les musées et les spectacles aériens, selon Boeing.