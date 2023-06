Crash d’un hélicoptère à Tweed : une enquête commence sur les décès de 2017

Une enquête sur le décès de quatre employés d’Hydro One tués dans un accident d’hélicoptère en décembre 2017 dans l’Est de l’Ontario a commencé.

Les employés – James Baragar, 39 ans, Kyle Shorrock, 27 ans, et Jeff Howes et Darcy Jansen, 26 ans – travaillaient sur une tour de transmission à Tweed, en Ontario, et se sont écrasés lorsque leur hélicoptère a été s’approchant de la terre.

L’enquête sur leur décès se concentrera en grande partie sur les procédures liées à la fixation des sacs à outils aux plates-formes externes des hélicoptères d’Hydro One, une pratique acceptée au moment de l’accident mortel.

Un rapport de 2019 du Bureau de la sécurité des transports a révélé qu’un sac à outils mal sécurisé a heurté le rotor arrière de l’hélicoptère, le faisant s’écraser sur un champ enneigé, tuant le pilote Baragar et les techniciens de lignes électriques Shorrock, Howes et Jansen.

L’enquête devrait durer 15 jours et entendre une dizaine de témoins, dont des travailleurs d’Hydro One qui étaient présents le jour de l’accident, d’autres pilotes d’hélicoptère et des représentants de Transports Canada.

L’officier président David Eden a déclaré au jury d’enquête que son objectif était de déterminer les circonstances entourant la mort des hommes et éventuellement de faire des recommandations visant à prévenir des décès similaires à l’avenir.

L’avocate de l’enquête, Kristin Smith, a déclaré au jury que les témoins ne témoigneraient pas sur l’accident lui-même, les blessures ou le rapport d’autopsie, car ces questions ne sont pas contestées et risquent de retraumatiser les témoins et la famille.

Elle dit également que l’enquête ne déterminera pas si les trois techniciens de la ligne électrique portaient des ceintures de sécurité étant donné qu’il n’est pas contesté que l’impact de l’accident aurait été fatal malgré tout.

Le BST a découvert que deux des ceintures de sécurité de l’espace passagers de l’hélicoptère n’étaient pas attachées et Howes, Jansen et Shorrock sont tombés de l’hélicoptère et ont subi des blessures mortelles à cause de l’aéronef ou du relief, tandis que le pilote Baragar est resté attaché à son siège et est décédé des suites de ses blessures accident.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 5 juin 2023.