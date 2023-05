Crash d’un avion en Colombie : quatre enfants survivants retrouvés dans la forêt amazonienne deux semaines plus tard

Quatre enfants portés disparus après un accident d’avion en Colombie ont été retrouvés vivants deux semaines plus tard, a déclaré mercredi le président du pays.

Les autorités et l’armée ont fouillé l’Amazonie colombienne à la recherche des enfants âgés de 13, neuf, quatre et un bébé de 11 mois et de deux autres passagers.

« Après des efforts de recherche ardus de nos forces militaires, nous avons retrouvé vivants les 4 enfants qui avaient disparu à cause de l’accident d’avion à Guaviare. Une joie pour le pays », a tweeté le président Gustavo Petro.

L’avion a disparu du radar le 1er mai lors d’un vol au-dessus de la forêt amazonienne, ont déclaré les autorités. Une personne a été retrouvée morte à l’intérieur de l’avion et six passagers étaient portés disparus.

Avianline Charter, la compagnie qui a opéré le vol commercial, a confirmé que le cadavre était celui du pilote, a rapporté l’AFP. L’avion se dirigeait vers San José del Guaviare, l’une des principales villes de la forêt amazonienne colombienne.

La cause de l’accident n’a pas été déterminée.