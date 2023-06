Crash d’un avion en Colombie : quatre enfants portés disparus dans la jungle après le crash d’un avion en Colombie retrouvés vivants après 40 jours

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Quatre enfants qui ont survécu à un accident d’avion ont été retrouvés vivants après 40 jours perdus dans une jungle colombienne, selon le président du pays.

Gustavo Petro a annoncé que les quatre frères et sœurs qui ont disparu après qu’un avion dans lequel ils se trouvaient se sont écrasés dans la forêt amazonienne avaient survécu à leur calvaire et recevaient des soins médicaux.

« Une joie pour tout le pays ! Les 4 enfants qui ont été perdus il y a 40 jours dans la jungle colombienne sont apparus vivants », M. Petro a tweeté vendredi.

Le président a déclaré que les jeunes, qui ont été retrouvés seuls, sont un « exemple de survie » et a prédit que leur saga « restera dans l’histoire ».

Les frères et sœurs – Lesly Jacobombaire Mucutuy, 13 ans, Soleiny Jacobombaire Mucutuy, 9 ans, Tien Noriel Ronoque Mucutuy, 4 ans et Cristin Neriman Ranoque Mucutuy, 11 mois – voyageaient dans un avion Cessna 206 lorsqu’il s’est écrasé le 1er mai près de la province de Guaviare.

Leur mère Magdalena Mucutuy, la pilote de l’avion, et un autre passager sont morts dans l’accident mais les enfants sont introuvables, selon l’armée de l’air colombienne.

¡Una alegría para todo el país ! Aparecieron con vida los 4 niños qu’estaban perdidos hace 40 días en la selva colombiana. pic.twitter.com/cvADdLbCpm — Gustavo Petro (@petrogustavo) 9 juin 2023

Quelques jours après le début des recherches, M. Petro a annoncé que les mineurs avaient été localisés et étaient en bonne santé. Mais quelques heures plus tard, il est revenu sur cette affirmation, précisant que l’armée de l’air et les communautés autochtones avaient établi des contacts avec les enfants, mais que leur emplacement reste inconnu.

Mucutuy voyageait avec ses enfants à Bogotá pour rencontrer son mari Manuel Ranoque et commencer une nouvelle vie ensemble.

Un soldat se tient devant l’épave d’un Cessna C206 qui s’est écrasé dans la jungle de Solano dans l’État colombien de Caqueta en mai

Selon le temps, M. Ranoque, qui est lié à un dirigeant politique local, vivait auparavant dans la réserve indigène de Puerto Sábalo avec sa famille.

Scènes des tentatives de sauvetage d’Amazon (Aéronautique civile de Colombie)

Il a dû fuir la communauté à pied après avoir reçu des menaces de groupes criminels opérant dans la région. M. Ranoque a terminé son odyssée à travers la jungle et est finalement arrivé à Bogotá.

Magdalena mucutuy est morte dans l’accident. Ses quatre enfants ont survécu, dit le président du pays (OPIAC Amazonie/Twitter)

Il aurait trouvé un emploi et économisé de l’argent pendant un mois et demi pour payer le transport de sa famille de leur communauté éloignée à la capitale colombienne.