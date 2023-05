Crash d’un avion en Colombie : des enfants survivent dans la jungle

BOGOTA –

Un responsable du gouvernement colombien est «très confiant» que quatre enfants ont été retrouvés vivants 17 jours après l’écrasement de leur avion dans la jungle amazonienne, mais attend de nouvelles preuves.

La directrice de l’Institut colombien des affaires familiales, Astrid Caceres, a déclaré que son équipe avait reçu la confirmation que des équipes de recherche avaient secouru et identifié les enfants disparus à la suite de l’écrasement d’un petit avion dans le sud de la Colombie.

Le président colombien Gustavo Petro a tweeté que le groupe avait été retrouvé vivant, mais ce qui serait une histoire de survie extraordinaire n’a pas encore été pleinement confirmée, les responsables gouvernementaux luttant contre de mauvaises communications et n’ayant pas encore établi de contact direct avec les enfants.

Les enfants, âgés de 11 mois à 13 ans, ont été retrouvés après que les forces armées colombiennes ont suivi une piste de petits objets tels que des chouchous, des emballages en plastique et des biberons qui les ont conduits au groupe disparu, ont indiqué les autorités.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi la police et l’armée poursuivaient leurs efforts de recherche malgré les informations selon lesquelles les enfants avaient été secourus, Caceres, le responsable du gouvernement, a déclaré « il est difficile de communiquer dans la jungle et hier il pleuvait aussi ».

« Les informations dont je dispose sont qu’ils vont bien, nous comprenons également qu’ils ont eu des journées très difficiles, mais ce sont des enfants qui se sont déplacés dans la région, et ils semblaient bien », a-t-elle ajouté.

« Il nous manque encore ce tout, tout dernier maillon qui confirme tous nos espoirs. Jusqu’à ce que nous ayons la photo des enfants, nous ne nous arrêterons pas. Nous ne sous-estimons pas les informations que nous avons reçues mais nous voulons confirmer [directly] nous-mêmes. »

L’Autorité colombienne de l’aviation civile a déclaré plus tôt dans un communiqué avoir trouvé un « abri construit de manière improvisée avec des bâtons et des feuilles ».

Les sauveteurs recherchent le reste de l’avion Cessna depuis qu’il s’est écrasé le 1er mai dans la région sud du pays de Guaviare, dans la province d’Amazonas.

Alors que les enfants ont été retrouvés vivants, Aerocivil a déclaré avoir trouvé trois autres corps à l’intérieur du petit avion.

Les forces armées colombiennes ont lancé une opération de recherche massive, soutenue par des unités cynophiles, des communautés indigènes locales, des avions et des hélicoptères, qui ont survolé la région en diffusant un message enregistré par la grand-mère des enfants.

La compagnie charter dont l’avion s’est écrasé a déclaré à CNN qu’elle attendait toujours de contacter les enfants, réitérant qu’elle n’avait pas reçu de preuve de leur arrivée.

Giselle Lopez, copropriétaire d’Avianline Charters SAS, a déclaré que les corps des trois adultes tués dans l’accident n’avaient pas encore été retrouvés.

« Nous prions juste (Dieu) que dans quelques heures nous ayons tous les nouvelles que nous attendons, et voyons ces enfants : vous devez comprendre, les orages là-bas sont vraiment forts, parfois nous perdons le contact radio pendant plus d’une heure à cause de les orages électriques, et avec ces pluies, la navigation sur la rivière est difficile, il y a des débris et de forts courants sur cette rivière », a ajouté Lopez.

Le président Petro a déclaré que la nouvelle du sauvetage était « une joie pour le pays ».

« Après des recherches ardues par nos militaires, nous avons retrouvé vivants les quatre enfants qui avaient disparu après un accident d’avion à Guaviare. Une joie pour le pays », a tweeté Petro plus tôt jeudi.