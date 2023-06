Crash d’un avion en Colombie : des enfants secourus après 40 jours : ce qu’il faut savoir

Commentez cette histoire Commentaire

Quatre enfants ont survécu 40 jours dans la jungle amazonienne en Colombie après que leur avion s’est écrasé le mois dernier, tuant les trois adultes à bord, dont leur mère. Les enfants, âgés de 13, 9, 4 et 1 ans, ont été secourus vendredi après que les sauveteurs aient passé des semaines à les rechercher dans des zones reculées de la jungle, qui abrite des jaguars, des ocelots et des serpents venimeux.

Les Colombiens sont ravis d’avoir été retrouvés vivants, survivant tout seuls dans la jungle.

Voici ce qu’il faut savoir sur le sauvetage – et comment les enfants auraient pu survivre.

Quand l’avion s’est-il écrasé et comment les enfants ont-ils été secourus ?

L’avion volait depuis la ville méridionale d’Araracuara lorsqu’il a disparu le 1er mai, selon les autorités. Les chercheurs ont découvert plus tard l’épave et les corps du pilote, de la mère des enfants et d’un autre adulte, mais les enfants, qui sont membres du groupe autochtone Huitoto, étaient introuvables. Un rapport indique que les enfants étaient assis à l’arrière de l’avion, qui a été moins endommagé lors de l’accident.

Bientôt, les sauveteurs ont découvert des indices qui laissaient espérer que les enfants étaient vivants. Tout d’abord, ils ont trouvé une paire de chaussures de tennis pour enfants près du site de l’accident. Ensuite, ils ont trouvé une couche, un fruit à moitié mangé et une bouteille dans la jungle.

Les sauveteurs ont ensuite découvert un abri de fortune créé à partir de bâtons et de branches, ainsi qu’une paire de ciseaux et des bandeaux, selon l’autorité de l’aviation. Ils ont également trouvé de petites empreintes de pas, à environ deux miles du site de l’accident.

Il y avait confusion sur le sort des enfants, car le président colombien Gustavo Petro avait précédemment tweeté que les enfants avaient été retrouvés vivants – pour supprimer son message le lendemain, affirmant qu’il n’avait pas été en mesure de confirmer la nouvelle.

Le général Pedro Sánchez, commandant du Commandement conjoint des opérations spéciales, a déclaré à l’Associated Press que l’opération était comme essayer de « trouver une petite puce dans un énorme tapis qui se déplace dans des directions imprévisibles », dans une jungle dense avec une visibilité aussi faible à 20 mètres ou moins, et jusqu’à 16 heures de pluie par jour qui menaçaient d’effacer tout signe des enfants.

Précédemment : Quatre enfants sont portés disparus après un accident d’avion en Colombie. Voici ce que nous savons.

Plus de 100 militaires, ainsi que des bénévoles des communautés autochtones, ont participé aux opérations de recherche. La grand-mère des enfants a enregistré des messages aux enfants dans leur langue maternelle, le Huitoto, leur disant de rester là où ils étaient.

Vendredi, Petro a annoncé que les enfants avaient finalement été retrouvés par les communautés autochtones participant aux recherches et par l’armée. L’armée de l’air du pays a déclaré qu’ils avaient été retrouvés à un peu plus de trois kilomètres du site de l’accident.

L’organisme colombien de l’aviation civile a partagé une vidéo montrant les enfants recevant des soins médicaux à bord d’un avion alors qu’ils étaient transférés de San José del Guaviare à la capitale, Bogotá.

Comment les enfants ont-ils survécu ?

On ne sait pas encore exactement comment les enfants ont survécu, mais l’Organisation des peuples autochtones de l’Amazonie colombienne tweeté que la survie des enfants était « un signe de la connaissance et de la relation avec l’environnement naturel de la vie, qui s’enseigne et s’apprend dès le ventre de la mère et se pratique dès le plus jeune âge ».

Cela a été repris par Fátima Valencia, la grand-mère maternelle des enfants, qui a déclaré à l’Agence France-Presse que l’aînée, âgée de 13 ans, avait une nature de « guerrière » et « prenait toujours soin » de ses frères et sœurs plus jeunes, y compris en leur donnant des fruits de la forêt. Leur grand-père, quant à lui, a déclaré que les frères de 9 et 4 ans étaient très « habiles » à marcher dans la forêt.

Carlos Peres, professeur d’écologie forestière tropicale à l’Université d’East Anglia en Angleterre, qui a travaillé avec huit groupes ethniques dans la jungle amazonienne, a déclaré lors d’un entretien téléphonique samedi que la connaissance de la forêt par les enfants les aurait aidés à survivre.

« Quatre enfants occidentaux du même âge seraient morts » là-bas, a-t-il dit, mais de nombreux enfants des communautés autochtones d’Amazonie « mûrissent très tôt » et apprennent très tôt les compétences de base pour survivre dans la forêt, y compris comment trouver de la nourriture. et comment éviter les prédateurs. Dans certaines communautés avec lesquelles il a travaillé, les enfants peuvent commencer à grimper aux arbres dès l’âge d’un an.

Obtenir de l’eau n’aurait pas été un problème, étant donné les ruisseaux et les ruisseaux de la région, et les membres des communautés autochtones sont en mesure de construire rapidement des abris de fortune, a déclaré Peres, comme celui que les sauveteurs ont trouvé le mois dernier lors de leur recherche des enfants.

Il a dit que l’expérience aurait été traumatisante pour les enfants, « mais ils se battaient aussi pour leur survie. Et ils auraient su négocier ces conditions.

Pour les étrangers, « l’arrière-pays de la jungle amazonienne semble beaucoup plus hostile qu’il ne l’est en réalité, en particulier si vous venez de ces endroits », a poursuivi Peres. « Dans cette partie de l’Amazonie, il y aura environ 80 espèces différentes de serpents, mais seulement cinq d’entre elles sont venimeuses et elles [Indigenous people] peut distinguer les serpents venimeux des non-venimeux.

« La seule chose que je déplore plus que tout, c’est que toutes ces connaissances qui ont sauvé ces enfants dans ce cas particulier disparaissent rapidement au-dessus de l’Amazonie », a-t-il ajouté.

Quelle a été la réaction ?

Les responsables colombiens ont décrit le sauvetage des enfants comme un miracle. « Une joie pour tout le pays ! » le président a tweeté vendredi soir.

« Ils étaient seuls », a-t-il déclaré aux médias locaux. « Ils ont eux-mêmes réalisé un exemple de survie totale. Cela restera dans l’histoire, donc ces enfants sont aujourd’hui les enfants de la paix et les enfants de la Colombie.

L’agence de protection de l’enfance du pays a écrit sur Twitter que « les revoir, en sécurité et avec leur famille, est une joie indescriptible ».

« Les quatre mineurs qui ont survécu à l’accident d’avion à Guaviare sont la lumière de la vie et de l’espoir qui illumine la Colombie », a déclaré l’ambassade des États-Unis à Bogotá en remerciant les forces armées colombiennes « pour l’héroïque mission de recherche et de sauvetage sur un terrain aussi difficile et pour nous donne cette joie immense.

Petro, le président, a déclaré aux médias locaux qu’il espérait parler aux enfants samedi et que les responsables attendaient l’évaluation des médecins sur la santé des enfants.