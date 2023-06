Crash d’un avion en Colombie: des détails déchirants émergent dans l’histoire de la survie

Bogota – Colombie –

Les quatre enfants autochtones qui ont survécu 40 jours dans la jungle amazonienne après l’écrasement de leur avion ont partagé des détails limités mais déchirants de leur calvaire avec leur famille, y compris que leur mère a survécu à l’accident pendant des jours avant sa mort.

Les enfants, âgés de 13, 9 et 4 ans et 11 mois, devraient rester pendant au moins deux semaines dans un hôpital recevant des soins après leur sauvetage vendredi, mais certains parlent déjà et veulent faire plus que s’allonger sur un lit, selon les membres de la famille.

Manuel Ranoque, père des deux plus jeunes enfants, a déclaré dimanche aux journalistes à l’extérieur de l’hôpital que le plus âgé des quatre enfants survivants – Lesly Jacobombaire Mucutuy, 13 ans – lui avait dit que leur mère était en vie pendant environ quatre jours après l’écrasement de l’avion. le 1er mai dans la jungle colombienne.

Ranoque a déclaré qu’avant de mourir, la mère leur aurait probablement dit: « partez », leur demandant apparemment de quitter le site de l’épave pour survivre. Il n’a pas fourni plus de détails.

Fidencio Valencia, l’oncle d’un enfant, a déclaré au média Noticias Caracol que les enfants commençaient à parler et l’un d’eux a déclaré qu’ils se cachaient dans des troncs d’arbres pour se protéger dans une jungle remplie de serpents, d’animaux et de moustiques. Il a dit qu’ils étaient épuisés.

« Ils au moins mangent déjà, un peu, mais ils mangent », a-t-il dit après leur avoir rendu visite à l’hôpital militaire de Bogota, en Colombie. Samedi, le ministre de la Défense, Ivan Velasquez, avait déclaré que les enfants étaient en cours de réhydratation et ne pouvaient pas encore manger.

Plus tard, Valence a fourni de nouveaux détails sur le rétablissement des enfants deux jours après le sauvetage : « Ils ont dessiné. Parfois, ils ont besoin de se défouler. » Il a dit que les membres de la famille ne parlaient pas beaucoup avec eux pour leur donner de l’espace et du temps pour se remettre du choc.

Les enfants voyageaient avec leur mère du village amazonien d’Araracuara à San José del Guaviare lorsque l’avion s’est écrasé.

L’avion monomoteur à hélice Cessna transportait trois adultes et les quatre enfants lorsque le pilote a déclaré une urgence en raison d’une panne de moteur. Le petit avion est tombé du radar peu de temps après et une recherche de survivants a commencé.

Dairo Juvenal Mucutuy, un autre oncle, a déclaré aux médias locaux que l’un des enfants avait dit qu’il voulait commencer à marcher.

« Mon oncle, je veux des chaussures, je veux marcher, mais j’ai mal aux pieds », a déclaré Mucutuy, lui a dit l’enfant.

« La seule chose que j’ai dite au gamin (c’était) » quand tu seras rétabli, nous jouerons au football « , a-t-il déclaré.

Les autorités et les membres de la famille ont déclaré que la famille avait survécu en mangeant de la farine et des graines de manioc, et qu’une certaine familiarité avec les fruits de la forêt tropicale était également essentielle à leur survie. Les enfants sont membres du groupe autochtone Huitoto.

Après avoir été secourus vendredi, les enfants ont été transportés en hélicoptère à Bogota puis à l’hôpital militaire, où le président Gustavo Petro, des responsables gouvernementaux et militaires, ainsi que des membres de la famille ont rencontré les enfants samedi.

Une vidéo de l’armée de l’air publiée vendredi montrait un hélicoptère utilisant des lignes pour tirer les jeunes parce qu’il ne pouvait pas atterrir dans la forêt tropicale dense où ils ont été trouvés. Vendredi, l’armée a tweeté des photos montrant un groupe de soldats et de volontaires posant avec les enfants, qui étaient enveloppés dans des couvertures thermiques. L’un des soldats porta une bouteille aux lèvres du plus petit des enfants.

Le général Pedro Sanchez, qui était en charge des efforts de sauvetage, a déclaré que les enfants avaient été retrouvés à 5 kilomètres (3 miles) du site de l’accident dans une petite clairière. Il a déclaré que les équipes de secours étaient passées à moins de 20 à 50 mètres (66 à 164 pieds) de l’endroit où les enfants avaient été retrouvés à quelques reprises, mais les avaient manqués.

Deux semaines après l’accident, le 16 mai, une équipe de recherche a trouvé l’avion dans une épaisse zone de la forêt tropicale et a récupéré les corps des trois adultes à bord, mais les petits enfants étaient introuvables.

Des soldats à bord d’hélicoptères ont largué des boîtes de nourriture dans la jungle, espérant que cela aiderait à subvenir aux besoins des enfants. Des avions survolant la zone ont tiré des fusées éclairantes pour aider les équipes de recherche au sol la nuit, et les sauveteurs ont utilisé des haut-parleurs qui ont diffusé un message enregistré par la grand-mère des frères et sœurs leur disant de rester au même endroit.

L’armée colombienne a envoyé 150 soldats avec des chiens dans la zone, où la brume et le feuillage épais limitaient considérablement la visibilité. Des dizaines de volontaires de tribus indigènes se sont également joints à la recherche.

Ranoque, le père des plus jeunes enfants, a déclaré que le sauvetage montre comment, en tant que « population autochtone, nous sommes entraînés à rechercher » au milieu de la jungle.

« Nous avons prouvé au monde que nous avons trouvé l’avion… nous avons trouvé les enfants », a-t-il ajouté.

Certains membres de la communauté indigène ont brûlé de l’encens lors d’une cérémonie à l’extérieur de l’hôpital militaire de Bogota dimanche pour rendre grâce pour le sauvetage des enfants.

Luis Acosta, coordinateur de la garde indigène qui faisait partie de la recherche en Amazonie, a déclaré que les enfants avaient été retrouvés dans le cadre de ce qu’il a appelé une « combinaison de sagesse ancestrale et de sagesse occidentale… entre une technique militaire et une technique traditionnelle ». «

Le gouvernement colombien, qui tente de mettre fin aux conflits internes dans le pays, a souligné le travail conjoint des militaires et des communautés indigènes pour retrouver les enfants.