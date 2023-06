Crash d’un avion en Colombie : Ce que nous savons jusqu’à présent, les enfants ont été secourus après cinq semaines | Nouvelles du monde

Dans les profondeurs d’une jungle colombienne, quatre enfants ont été retrouvés vivants des semaines après un accident d’avion mortel.

Après avoir survécu 40 jours seul, le frères et sœurs ont été secourus par des soldats colombiens vendredi.

Une saga qui a captivé de nombreux Colombiens alors que les équipes de recherche parcouraient frénétiquement la forêt tropicale à la recherche des enfants âgés de 13, 9, 4 et 11 mois.

Suite à la nouvelle, le président Gustavo Petro a déclaré : « Une joie pour tout le pays ! Les quatre enfants qui ont été perdus… dans la jungle colombienne sont apparus vivants. »

Voici tout ce que nous savons sur l’accident d’avion mortel

Les autorités ont déclaré qu’un petit avion à hélice monomoteur Cessna était tombé du radar aux premières heures du 1er mai.

Il y avait six passagers à bord et un pilote.

Avant l’accident, le pilote a déclaré une urgence en raison d’une panne de moteur et le petit avion est tombé du radar peu de temps après.

Le 16 mai, une équipe de recherche a trouvé l’avion dans une épaisse zone de la forêt tropicale et a récupéré les corps de trois adultes.

Les enfants étaient introuvables.

Les responsables ont déclaré que le groupe de quatre enfants voyageait avec leur mère du village amazonien d’Araracuara à San Jose del Guaviare lorsque l’avion s’est écrasé.

Ils sont membres du peuple Huitoto, et les responsables ont déclaré que les enfants les plus âgés du groupe avaient des connaissances sur la façon de survivre dans la forêt tropicale.

La recherche des enfants

Dans l’espoir de retrouver les enfants, l’armée colombienne a intensifié la chasse et a fait voler 150 soldats avec des chiens dans la région.

Des bénévoles de tribus autochtones ont également aidé à la recherche.

Des vivres ont été déposés dans la jungle dans l’espoir que les enfants puissent rester en vie.

Des avions ont également survolé la jungle et tiré des fusées éclairantes pour aider les équipes de recherche au sol la nuit.

Les secouristes ont utilisé des haut-parleurs qui ont diffusé un message enregistré par la grand-mère des frères et sœurs, leur disant de rester au même endroit.

Alors que les recherches se poursuivaient, les soldats ont trouvé de petits indices dans la jungle qui les ont amenés à croire que les enfants étaient toujours en vie.

Certains des indices comprenaient une paire d’empreintes de pas, un biberon, des couches et des morceaux de fruits qui semblaient avoir été mangés par des humains.

M. Petro a déclaré que les enfants avaient été retrouvés par l’un des chiens de sauvetage que les soldats avaient emmenés dans la jungle, mais pendant un certain temps, il avait cru que les enfants avaient été secourus par l’une des tribus nomades qui errent encore dans les profondeurs reculées de la jungle.

Les enfants étaient seuls lorsque l’équipe de secours les a retrouvés et reçoivent actuellement des soins médicaux à Bogota.

Une vidéo du sauvetage montrait un hélicoptère attaché à des lignes tirant les enfants vers le haut.

Il n’y a actuellement aucun autre détail sur la façon dont ils ont survécu pendant si longtemps.

Que s’est-il dit après l’incident ?

Vendredi, l’armée a tweeté des images montrant un groupe de soldats et de volontaires avec les enfants.

« L’union de nos efforts a rendu cela possible », a écrit le commandement militaire colombien sur son compte Twitter.

M. Petro a déclaré que l’histoire des enfants « resterait dans l’histoire » et les a qualifiées d' »exemple de survie ».

« La jungle les a sauvés. Ce sont des enfants de la jungle, et maintenant ce sont aussi des enfants de Colombie », a ajouté M. Petro.

Les gens ont publié des messages de soutien sur les réseaux sociaux après 40 jours de recherche des enfants.

« Une histoire de survie miraculeuse ! Quatre enfants ont été retrouvés vivants après plus d’un mois dans la jungle amazonienne colombienne à la suite d’un #PlaneCrash. Malheureusement, leur mère et d’autres adultes n’ont pas survécu. Reconnaissants envers les militaires et la communauté autochtone pour leur sauvetage. Prières pour les enfants récupération », a déclaré un utilisateur.

Un autre a déclaré: « Après 40 jours perdus dans l’une des jungles colombiennes les plus agressives, 4 enfants colombiens et un chien perdu (qui faisait partie de la recherche de sauvetage) ont été retrouvés! … La Colombie est heureuse maintenant !!! »