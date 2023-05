Crash d’un avion en Colombie : ce que l’on sait pour l’instant

Mais juste un jour plus tard, jeudi, Petro rétracté son tweet, disant qu’il ne pouvait pas confirmer les informations qu’il avait partagées plus tôt.

Plus tôt cette semaine, le président colombien Gustavo Petro a partagé sur Twitter ce qui semble être la postface édifiante d’une sombre histoire : quatre enfants qui avaient disparu dans la jungle à la suite d’un accident d’avion avaient été retrouvés vivants, a-t-il écrit, décrivant la nouvelle comme « une joie pour le pays. »

L’inversion du coup de fouet cervical de Petro a attiré l’attention sur l’histoire des enfants, quatre frères et sœurs âgés de 13, 9, 4 et 11 mois. Le 1er mai, le petit avion dans lequel ils voyageaient a disparu des radars, selon les autorités. Les corps de leur mère et de deux autres personnes ont ensuite été retrouvés par les autorités sur le site de l’accident.