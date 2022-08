Crash d’un avion en Colombie-Britannique : un avion des Snowbirds impliqué dans l’incident de Fort St. John

Un avion des Snowbirds des Forces canadiennes s’est écrasé dans le nord de la Colombie-Britannique peu après le décollage mardi après-midi.

Vers midi, l’avion a décollé de l’aéroport régional de North Peace à Fort St. John, selon un communiqué de la société locale du spectacle aérien.

“Malgré toutes les précautions de sécurité qui sont prises, des incidents se produisent et c’est déchirant dans le monde des spectacles aériens”, a écrit un porte-parole.

Dans une publication sur Facebook, la ville de Fort St. John a déclaré que les premiers intervenants avaient été appelés à l’aéroport pour un “incident d’aviation” impliquant un incendie. Il a également déclaré qu’aucun blessé n’avait été signalé dans l’immédiat.

Le porte-parole des FC, le major Trevor Reid, a confirmé ces détails dans un courriel à CTV News, affirmant que l’avion avait été endommagé mais que le pilote, qui était la seule personne à bord, “n’a pas subi de blessures physiques”.

Reid a ajouté que la cause fait l’objet d’une enquête et que le pilote subit une évaluation médicale plus approfondie.

« Il est trop tôt pour dire quel impact cet incident pourrait avoir sur les performances futures des Snowbirds. Nous sommes reconnaissants de la réponse rapide des premiers intervenants locaux », a-t-il poursuivi.

“Nos pensées vont à notre membre en ce moment.”

L’escadron était à Fort St. John pour le spectacle aérien annuel de la ville au cours de la fin de semaine et leur prochaine escale est prévue pour Penticton mercredi.

En 2020, la capitaine des Snowbirds Jennifer Casey est décédée lorsque son avion s’est écrasé à Kamloops, en Colombie-Britannique. Une enquête a révélé qu’un petit oiseau a volé dans le moteur de l’avion peu après le décollage de Fulton Field à l’aéroport de la ville, provoquant une perte de puissance.

Le pilote a donné l’ordre de s’éjecter, mais l’avion était à une altitude trop basse pour que Casey puisse déployer son parachute en toute sécurité.

Les Snowbirds ont été punis pendant trois mois après sa mort.



Avec des fichiers de Ben Miljure de CTV News Vancouver