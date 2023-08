Crash d’un avion en Australie : 3 Marines américains tués et 20 blessés

CANBERRA, Australie –

Un avion du Corps des Marines des États-Unis transportant des troupes s’est écrasé dimanche sur une île du nord de l’Australie, tuant trois Marines et en blessant 20 autres lors d’un exercice d’entraînement multinational, ont indiqué des responsables.

Trois ont été confirmés morts sur l’île Melville et cinq des 23 à bord ont été transportés dans un état grave à 80 kilomètres (50 miles) jusqu’à la ville continentale de Darwin pour y être hospitalisés après le crash de l’avion à rotors basculants Bell Boeing V-22 Osprey vers 9h30. matin, indique un communiqué des Marines.

« Les efforts de récupération sont en cours », indique le communiqué, ajoutant que la cause de l’accident faisait l’objet d’une enquête.

Un responsable militaire américain a signalé aux contrôleurs aériens australiens un « incendie important à proximité du lieu du crash », selon un enregistrement audio de la conversation diffusé par la télévision Nine News.

Des hélicoptères et des avions à voilure fixe ont été déployés pour revenir de cet endroit éloigné avec le reste des blessés, a déclaré le commissaire de police du Territoire du Nord, Michael Murphy.

L’un des blessés subissait une intervention chirurgicale à l’hôpital Royal Darwin, a déclaré la ministre en chef du Territoire du Nord, Natasha Fyles, environ six heures après l’accident.

« Nous reconnaissons qu’il s’agit d’un terrible incident », a déclaré Fyles. « Le gouvernement du Territoire du Nord se tient prêt à offrir toute l’aide nécessaire. »

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré que seuls des Américains avaient été blessés dans l’accident survenu lors de l’exercice Predators Run, auquel participent les armées des États-Unis, de l’Australie, de l’Indonésie, des Philippines et du Timor oriental.

Environ 150 Marines américains sont actuellement basés à Darwin et jusqu’à 2 500 effectuent une rotation dans la ville chaque année. Ils font partie d’un réalignement des forces dans la région Asie-Pacifique qui vise globalement à faire face à une Chine de plus en plus affirmée.

L’exercice de 12 jours devrait se terminer le 7 septembre. Il implique des troupes sur terre, en mer et dans les airs.

« Les premiers rapports suggèrent que l’incident implique uniquement le personnel des forces de défense américaines », a déclaré Albanese. « En tant que gouvernement et en tant que ministère de la Défense, nous nous concentrons essentiellement sur la réponse aux incidents et sur la garantie que tout le soutien et l’assistance sont apportés en cette période difficile. »

L’Osprey est un avion hybride qui décolle et atterrit comme un hélicoptère, mais pendant le vol, il peut faire tourner ses hélices vers l’avant et naviguer beaucoup plus vite comme un avion. Des versions de l’avion sont pilotées par le Corps des Marines des États-Unis, la Marine et l’Armée de l’Air.

Avant dimanche, il y avait eu cinq accidents mortels de Marine Osprey depuis 2012, causant un total de 16 morts.

Le dernier en date remonte à juin 2022, lorsque cinq Marines sont morts dans un violent accident dans une région reculée de Californie, à l’est de San Diego. Un rapport d’enquête sur l’accident du mois dernier a révélé que la tragédie avait été causée par une panne mécanique liée à un embrayage.

Il y a eu 16 problèmes d’embrayage similaires avec les Marine Ospreys en vol depuis 2012, selon le rapport. Mais aucun problème n’est survenu depuis février, lorsque le Corps des Marines a commencé à remplacer une pièce d’équipement sur l’avion, selon le rapport.

Melville fait partie des îles Tiwi qui, avec Darwin, sont au centre de l’exercice qui implique 2 500 soldats. Il s’agit de terres appartenant à des autochtones et principalement couvertes de forêts tropicales. Sa population est d’environ 1 000 habitants, pour la plupart autochtones.

L’Osprey qui s’est écrasé était l’un des deux à avoir volé de Darwin à Melville dimanche, a déclaré Murphy.

Darwin est une grande ville selon les normes du nord tropical peu peuplé de l’Australie, avec une population de 150 000 habitants. Mais de multiples événements faisant des victimes peuvent mettre à l’épreuve les ressources de son principal hôpital. L’hôpital a été placé en état d’alerte d’urgence le plus élevé possible, ce qui signifie que le traitement des cas médicaux moins urgents pourrait être affecté, a déclaré Fyles.

L’armée américaine participait également à un exercice militaire multinational en juillet lorsque quatre militaires australiens ont été tués dans le crash d’un hélicoptère militaire MRH-90 Taipan au large de la côte nord-est de l’Australie.