Crash d’un avion en Amazonie: des enfants colombiens ont survécu grâce au manioc et aux fruits, selon une famille

La farine de manioc et une certaine familiarité avec les fruits de la forêt tropicale ont été la clé de la survie extraordinaire pendant 40 jours de quatre enfants dans la jungle amazonienne après l’écrasement de l’avion dans lequel ils se trouvaient, a déclaré l’oncle des enfants.

« Lorsque l’avion s’est écrasé, ils ont sorti [of the wreckage] a fariña, et avec ça, ils ont survécu », a déclaré l’oncle des enfants, Fidencio Valencia, aux journalistes devant l’hôpital de Bogotá, où ils devraient rester au moins deux semaines. La farina est une farine de manioc que les gens mangent dans la région amazonienne.

« Après l’épuisement de la fariña, ils ont commencé à manger des graines », a déclaré Valencia.

Damaris Mucutuy, une tante des enfants, a déclaré à une station de radio que « les enfants vont bien » malgré la déshydratation et les piqûres d’insectes. Elle a ajouté que les enfants avaient reçu des services de santé mentale.

Le moment de leur calvaire était en faveur des enfants. Astrid Cáceres, directrice de l’Institut colombien du bien-être familial, a déclaré que les jeunes pouvaient également manger des fruits parce que « la jungle était en récolte ».

Fidencio Valencia, un parent des enfants, s’adresse à la presse devant l’hôpital de Bogotá. Photographie : Agence Anadolu/Getty Images

Le général Pedro Sanchez, qui était en charge de l’effort de sauvetage, a déclaré que les équipes de secours étaient passées à moins de 20 à 50 mètres (66 à 164 pieds) de l’endroit où les enfants avaient été retrouvés à quelques reprises, mais les avaient manqués.

« Les mineurs étaient déjà très faibles », a déclaré Sanchez. « Et leur force était sûrement suffisante pour respirer ou atteindre un petit fruit pour se nourrir ou boire une goutte d’eau dans la jungle », a-t-il déclaré.

Les enfants – membres du peuple Huitoto, âgés de 13, 9 et 4 ans plus un bébé de 11 mois – voyageaient avec leur mère du village amazonien d’Araracuara à San Jose del Guaviare lorsque l’avion s’est écrasé aux premières heures du 1 Peut. Ils ont été retrouvés vivants vendredi par un chien renifleur militaire, après avoir passé des semaines dans une zone où abondent serpents, moustiques et autres animaux.

Les enfants ont dit aux autorités qu’ils avaient passé du temps avec un chien, mais qu’il avait ensuite disparu. L’armée est toujours à la recherche du chien, un berger belge nommé Wilson, depuis samedi.

Le président Gustavo Petro, qui a joyeusement annoncé la découverte des enfants vendredi, a rencontré les enfants samedi à l’hôpital de Bogotá. Le ministre de la Défense, Iván Velásquez, a déclaré aux journalistes que les enfants étaient en train d’être réhydratés et qu’ils ne pouvaient pas encore manger.

« Mais en général, la condition des enfants est acceptable », a déclaré Velásquez.

Les responsables ont loué le courage de l’aînée des enfants, une fille, qui, selon eux, avait des connaissances sur la façon de survivre dans la forêt tropicale et a conduit les enfants à travers l’épreuve.

Les quatre enfants se trouvaient dans un avion monomoteur à hélice Cessna qui transportait également trois adultes et lorsque le pilote a déclaré une urgence en raison d’une panne de moteur. Le petit avion est tombé du radar peu de temps après et une semaine de recherche de survivants a commencé.

Une vidéo de l’armée de l’air publiée vendredi montrait un hélicoptère utilisant des lignes pour tirer les jeunes parce qu’il ne pouvait pas atterrir dans la forêt tropicale dense. Vendredi, l’armée a tweeté des photos montrant un groupe de soldats et de volontaires posant avec les enfants, qui étaient enveloppés dans des couvertures thermiques. L’un des soldats porta une bouteille aux lèvres du plus petit des enfants.

Petro a qualifié les enfants d' »exemple de survie » et a prédit que leur saga « restera dans l’histoire ».

Deux semaines après l’accident, le 16 mai, une équipe de recherche a trouvé l’avion dans une épaisse zone de la forêt tropicale et a récupéré les corps des trois adultes à bord, mais les petits enfants étaient introuvables.

Sentant qu’ils pourraient être vivants, l’armée colombienne a intensifié la chasse et a fait voler 150 soldats avec des chiens dans la région, où la brume et le feuillage épais limitaient considérablement la visibilité. Des dizaines de volontaires de tribus indigènes se sont également joints à la recherche.

Le président colombien, Gustavo Petro, accueille une infirmière qui s’occupe de l’un des quatre enfants autochtones qui ont survécu à un accident d’avion en Amazonie. Photographie : AP

Des soldats à bord d’hélicoptères ont largué des boîtes de nourriture dans la jungle, espérant que cela aiderait à subvenir aux besoins des enfants. Des avions survolant la zone ont tiré des fusées éclairantes pour aider les équipes de recherche au sol la nuit, et les sauveteurs ont utilisé des haut-parleurs qui ont diffusé un message enregistré par la grand-mère des frères et sœurs leur disant de rester au même endroit.

L’annonce de leur sauvetage est intervenue peu de temps après que Petro ait signé un cessez-le-feu avec des représentants du groupe rebelle de l’Armée de libération nationale. Conformément au message de son gouvernement soulignant ses efforts pour mettre fin aux conflits internes, il a souligné le travail conjoint des militaires et des communautés autochtones pour retrouver les enfants.

« La rencontre des savoirs : indigènes et militaires », a-t-il tweeté. « Voici un chemin différent pour la Colombie : je crois que c’est le vrai chemin de la paix. »