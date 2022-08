Crash d’un avion de l’aérodrome de Shobdon: un pilote dans la cinquantaine décède après la chute d’un avion léger à l’aérodrome du Herefordshire

UN PILOTE dans la cinquantaine est mort lorsque l’avion léger qu’il pilotait s’est effondré au sol.

Un homme a été tué dans l’accident d’avion ce matin à Shobdon Airfield à Leominster, Herefordshire.

L’aérodrome de Shobdon est à Leominster, Herefordshire Crédit : Google

Des témoins travaillant dans un champ voisin regardaient les cascades en vol du pilote avant que sa chute ne tourne terriblement mal peu après 10 heures du matin.

En un instant, l’avion qui tournait et tournait dans le ciel s’est soudainement effondré dans une spirale descendante.

La chute dangereuse s’est poursuivie jusqu’à ce que l’avion touche le sol de l’aérodrome et explose en flammes.

Tragiquement, un homme dans la cinquantaine a été confirmé mort. Personne d’autre ne se trouvait à l’intérieur de l’avion à voilure fixe.

Les services d’urgence, y compris une ambulance aérienne, se sont précipités sur les lieux, mais malheureusement, le pilote a été piégé à l’intérieur de l’avion. Il n’a pas pu être sauvé.

La Direction des enquêtes sur les accidents aériens a lancé une enquête sur l’accident d’horreur.

Un porte-parole du West Midlands Ambulance Service a déclaré: “À notre arrivée, nous avons découvert un avion léger à voilure fixe qui était descendu sur l’aérodrome.

“Il y avait encore un patient de sexe masculin dans l’avion.

“Malheureusement, il est rapidement devenu évident que rien ne pouvait être fait pour le sauver et il a été confirmé mort sur les lieux.”

Heureusement, un porte-parole de la police de West Mercia a confirmé qu’il n’y avait pas d’autres blessés, que personne d’autre n’était à bord de l’avion et qu’aucun autre avion n’était impliqué.

Une résidente locale, qui ne voulait pas être nommée, a déclaré qu’un camion de pompiers passant à toute allure lui avait fait comprendre que quelque chose n’allait pas.

Un fourgon de police et des ambulances ont rapidement suivi, dont une ambulance aérienne qui a décollé environ 40 minutes plus tard.

Une barrière érigée en travers de la route à l’aérodrome cet après-midi disait: “En raison de circonstances imprévues, l’aérodrome est temporairement fermé.

“Veuillez garder la porte fermée. Nous nous excusons pour tout inconvénient.”

L’aérodrome de Shobdon fête actuellement ses 80 ans aux côtés du Herefordshire Aero Club, qui célèbre son 60e anniversaire.

Avant la fondation du Herefordshire Aero Club, l’aérodrome avait un rôle important dans l’aviation en tant que RAF Shobdon.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, des instructeurs et des pilotes ont été formés à Shobdon et beaucoup ont participé à des opérations aéroportées majeures, notamment les débarquements en Sicile et en Normandie, et les batailles d’Arnhem et du Rhin.