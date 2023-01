Crash d’un avion au Népal : Pas de système de guidage d’atterrissage au nouvel aéroport où se dirigeait l’avion accidenté | Nouvelles du monde

Un nouvel aéroport au Népal – la destination d’un avion qui s’est écrasé le week-end dernier – n’avait pas de système d’atterrissage aux instruments fonctionnel.

Cela restera le cas jusqu’au 26 février, 56 jours après l’ouverture de l’aéroport le 1er janvier, a déclaré Jagannath Niroula de NépalAutorité de l’aviation civile.

Un système d’atterrissage aux instruments est très utile lorsque les pilotes ont des problèmes de visibilité, même si les conditions dimanche étaient bonnes, avec des vents faibles, un ciel dégagé et des températures bien au-dessus du point de congélation.

Les 72 personnes voyageant à bord de l’avion de Yeti Airlines sont décédées lorsque l’avion a plongé dans une gorge à l’approche de l’aéroport international de Pokhara après un vol depuis la capitale, Katmandou, à 200 km.

Une équipe de secours sur place



Le site de l’accident, à une hauteur de 2 700 pieds (820 mètres), n’est qu’à un mile de la piste.

Yeti Airlines a déclaré que l’enregistreur vocal du cockpit de l’avion serait analysé localement, tandis que l’enregistreur de données de vol serait envoyé en France. Les deux ont été récupérés lundi.

Bien que la cause de l’accident reste incertaine, des experts en aviation ont déclaré qu’une vidéo de celui-ci semblait indiquer que l’ATR-500 bimoteur avait décroché.

Le pilote Amit Singh, fondateur de la Safety Matters Foundation indienne, a déclaré que l’absence d’un système d’atterrissage aux instruments ou d’aides à la navigation pourrait être une “cause contributive” à l’accident et a souligné une “culture notoirement mauvaise de la sécurité aérienne au Népal”.

Il a ajouté : “Voler au Népal devient difficile si vous ne disposez pas d’aides à la navigation et impose une charge de travail supplémentaire au pilote chaque fois qu’il rencontre des problèmes pendant un vol.

“L’absence d’un système d’atterrissage aux instruments ne fait que réaffirmer que la culture de la sécurité aérienne au Népal n’est pas adéquate.”

Selon la Safety Matters Foundation, il y a eu 42 accidents d’avion mortels dans les montagnes du Népal depuis 1946.

Une boîte noire récupérée dans un accident au Népal



Les compagnies aériennes népalaises sont interdites de vol vers l’Union européenne depuis 2013, l’UE citant des normes de sécurité faibles.

En 2017, l’Organisation de l’aviation civile internationale a noté des améliorations dans le secteur de l’aviation au Népal, mais l’UE continue d’exiger des réformes administratives.

Pushpa Kamal Dahal, Premier ministre népalais, a rencontré jeudi des familles endeuillées et a demandé aux autorités hospitalières de procéder le plus rapidement possible aux dernières autopsies.

Plusieurs corps gravement brûlés n’ont toujours pas été identifiés, ont indiqué les autorités.