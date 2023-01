Crash d’un avion au Népal: les sauveteurs reprennent les recherches alors que le jour de deuil est observé | Nouvelles du monde

Les sauveteurs ont repris la recherche de quatre personnes toujours portées disparues après l’accident d’avion le plus meurtrier au Népal en 30 ans, ont annoncé des responsables.

L’ATR 72, exploité par Yeti Airlines, a été transportant 72 personnes lorsqu’il s’est écrasé dans la ville touristique de Pokhara quelques minutes avant d’atterrir par temps clair dimanche.

Les sauveteurs ont jusqu’à présent récupéré 68 corps.

Le Népal a déclaré lundi un jour de deuil et a mis en place une commission chargée d’enquêter sur la catastrophe et de proposer des mesures pour éviter de tels incidents à l’avenir.

On ne sait pas immédiatement ce qui a causé l’accident.

L’avion, sur un vol régulier entre la capitale du Népal, Katmandou, et Pokhara, la porte d’entrée de la pittoresque chaîne de montagnes des Annapurna, transportait 57 Népalais, cinq Indiens, quatre Russes, deux Sud-Coréens et une personne chacun d’Argentine, d’Irlande, d’Australie et de France. .

Le responsable de la police de Pokhara, Ajay KC, a déclaré que l’opération de recherche et de sauvetage, qui s’était arrêtée à cause de la tombée de la nuit dimanche, avait maintenant repris.

Il a dit : “Nous allons sortir les cinq corps de la gorge et rechercher les quatre autres qui sont toujours portés disparus.”

Les 63 autres corps avaient été envoyés à l’hôpital, a-t-il dit.

Les sauveteurs ont également recherché les boîtes noires – un enregistreur vocal de cockpit et un enregistreur de données de vol – alors qu’ils cherchaient des survivants, a déclaré un porte-parole de l’autorité de l’aviation civile du Népal.

Les autorités ont déclaré que les corps seraient remis aux familles après identification et examen.

0:18

Un avion se retourne quelques instants avant le crash au Népal



Des images et des vidéos partagées sur Twitter montraient des panaches de fumée s’échappant du site de l’accident alors que des secouristes, des soldats et des foules de personnes se rassemblaient autour de l’épave de l’avion pour retrouver des survivants.

Le fuselage de l’avion était divisé en plusieurs parties dispersées dans la gorge.

Tek Bahadur KC, un haut responsable administratif du district de Kaski, a déclaré qu’il s’attendait à ce que les secouristes trouvent plus de corps au fond de la gorge.

Le résident local Bishnu Tiwari, qui s’est précipité sur le site de l’accident pour aider à la recherche, a déclaré que les efforts de sauvetage avaient été entravés à cause de l’épaisse fumée et d’un incendie qui faisait rage qui avait englouti l’avion.

“Les flammes étaient si chaudes que nous ne pouvions pas nous approcher de l’épave”, a-t-il déclaré.

Gaurav Gurung, un témoin, a déclaré avoir vu l’avion tournoyer violemment dans les airs après avoir commencé à tenter un atterrissage.

Il a ajouté qu’il avait vu l’avion tomber le nez en premier vers sa gauche, puis s’écraser dans la gorge.

“L’avion a pris feu après le crash. Il y avait de la fumée partout”, a déclaré M. Gurung.

Sur le site de l’accident près de la rivière Seti, à près d’un mile de l’aéroport international de Pokhara, les sauveteurs ont pulvérisé des lances à incendie et ont soulevé des cordes jusqu’à une autre partie fumante de l’épave en contrebas.

L’autorité de l’aviation a déclaré que l’avion avait pris contact pour la dernière fois avec l’aéroport depuis les gorges de Seti à 10 h 50, heure locale.

Le Premier ministre Pushpa Kamal Dahal, qui s’est précipité à l’aéroport après l’accident, a mis en place une commission pour enquêter sur l’accident.

“L’incident était tragique. Toute la force de l’armée népalaise, la police a été déployée pour le sauvetage”, a-t-il déclaré.

Le type d’avion en question a été utilisé par plusieurs compagnies aériennes dans le monde pour des vols régionaux courts.

Introduit à la fin des années 1980 par un partenariat franco-italien, le modèle a été impliqué dans plusieurs accidents mortels au fil des ans.

Image:

Des secouristes et des civils népalais se rassemblent autour de l’épave. Photo : AP



En 2018, un ATR 72 exploité par la compagnie iranienne Aseman Airlines s’est écrasé dans une région montagneuse et brumeuse, tuant les 65 personnes à bord.

ATR a identifié l’avion impliqué dans l’accident de dimanche comme un ATR 72-500 dans un tweet.

Selon les données de suivi des avions de flightradar24.com, l’avion avait 15 ans et “était équipé d’un vieux transpondeur avec des données peu fiables”.

Il était auparavant piloté par Kingfisher Airlines en Inde et Nok Air en Thaïlande avant que Yeti ne le reprenne en 2019, selon les archives d’Airfleets.net.

Yeti Airlines dispose d’une flotte de six avions ATR72-500, a déclaré le porte-parole de la compagnie, Sudarshan Bartaula.

L’accident de dimanche est le plus meurtrier au Népal depuis 1992, lorsque les 167 personnes à bord d’un avion de Pakistan International Airlines ont été tuées lorsqu’il a percuté une colline alors qu’il tentait d’atterrir à Katmandou.

Près de 350 personnes sont mortes depuis 2000 dans des accidents d’avion ou d’hélicoptère au Népal – qui abrite huit des 14 pays du monde

les plus hautes montagnes, y compris l’Everest – où des changements climatiques soudains peuvent créer des conditions dangereuses.