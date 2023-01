Crash d’un avion au Népal : données de vol et enregistreurs vocaux récupérés

POKHARA, Népal –

Un porte-parole de l’Autorité de l’aviation civile du Népal a déclaré qu’un enregistreur de données de vol et un enregistreur vocal dans le poste de pilotage avaient été récupérés sur le site de l’accident d’un avion de ligne qui s’est écrasé à l’approche d’un aéroport récemment ouvert dans la ville touristique de Pokhara, tuant au moins 68 des 72 personnes à bord.

Parmi les morts, dont beaucoup rentraient chez eux, figurent un agent de marketing pharmaceutique qui venait rejoindre sa sœur lors de son accouchement, et un ministre d’un groupe religieux coréen qui se rendait à l’école qu’il avait fondée.

Lundi soir, parents et amis étaient toujours rassemblés devant un hôpital local. Beaucoup se sont consolés, tandis que certains ont crié aux autorités d’accélérer les autopsies afin qu’ils puissent ramener les corps de leurs proches à la maison pour les funérailles.

On ne sait toujours pas ce qui a causé l’accident, qui s’est produit à moins d’une minute de vol de la destination de l’avion, par une journée douce au milieu de vents calmes.

L’Autorité de l’aviation civile du Népal a déclaré que l’avion avait pris contact pour la dernière fois avec l’aéroport depuis les gorges de Seti à 10h50 avant de s’écraser.

Un témoin qui a enregistré des images de la descente de l’avion a déclaré que cela ressemblait à un atterrissage normal jusqu’à ce que l’avion vire soudainement vers la gauche. “J’ai vu ça et j’ai été choqué… J’ai pensé qu’aujourd’hui tout sera fini ici après qu’il se soit écrasé, je serai aussi mort”, a déclaré Diwas Bohora. Après son crash, des flammes rouges ont éclaté et le sol a tremblé violemment, comme un tremblement de terre, a déclaré Bohora. “J’avais peur. En voyant cette scène, j’avais peur.”

Amit Singh, pilote expérimenté et fondateur de la Safety Matters Foundation indienne, a déclaré que la vidéo de Bohora semble montrer un décrochage, une situation dans laquelle un avion perd de la portance, particulièrement probablement à basse vitesse.

L’avion bimoteur ATR 72, exploité par la compagnie népalaise Yeti Airlines, terminait le vol de 27 minutes entre la capitale, Katmandou, et Pokhara, à 200 kilomètres (125 miles) à l’ouest. Il transportait 68 passagers, dont 15 ressortissants étrangers, ainsi que quatre membres d’équipage, a indiqué l’Autorité de l’aviation civile du Népal dans un communiqué. Les étrangers comprenaient cinq Indiens, quatre Russes, deux Sud-Coréens et un d’Irlande, d’Australie, d’Argentine et de France.

Jagannath Niraula a déclaré que les enregistreurs de vol avaient été retrouvés lundi et qu’ils seraient remis aux enquêteurs. Les sauveteurs recherchent toujours les débris, qui sont éparpillés dans une gorge de 300 mètres (984 pieds). Pemba Sherpa, porte-parole de Yeti Airlines, a confirmé que les données de vol et les enregistreurs vocaux du cockpit avaient été retrouvés.

Un pilote qui pilote régulièrement un avion ATR 72-500 de l’Inde au Népal a déclaré que la topographie de la région, avec ses sommets montagneux et ses vallées étroites, augmente le risque d’accidents et oblige parfois les pilotes à voler à vue plutôt que de se fier aux instruments. Le pilote, qui travaille pour une compagnie aérienne indienne privée et ne voulait pas être nommé en raison de la politique de l’entreprise, a qualifié l’ATR 72-500 d ‘”avion impitoyable” si le pilote n’est pas hautement qualifié et familier avec le terrain et le vent de la région. vitesses.

Des centaines de personnes se sont rassemblées devant l’Académie de la santé et des sciences de Pokhara, Western Hospital, où les corps sont conservés. Bimala Bhenderi attendait devant la salle d’autopsie lundi. Elle prévoyait de rencontrer son ami, Tribhuban Paudel, mardi lorsqu’elle a appris que son vol s’était écrasé. “Je suis tellement triste, je n’arrive toujours pas à y croire”, a-t-elle dit en larmes.

Bikash Jaiswal a déclaré qu’il ne pouvait identifier le frère de sa femme que par la bague qu’il portait et qu’il n’avait pas encore dit à sa femme, qui accouchait dimanche. Sanjay Jaiswal, qui travaillait comme agent de marketing pour une société pharmaceutique privée à Katmandou, s’envolait pour Pokhara pour l’accouchement. Plus de 24 heures après l’accident, le corps de Sanjay gisait dans le même hôpital où sa nièce venait de naître.

“C’était une personne qui travaillait dur, et maintenant il n’y a plus personne dans sa famille à gagner”, a déclaré Bikash.

Park Dae-seong, ministre et porte-parole de l’ordre bouddhiste Won, a déclaré lundi avoir confirmé la mort d’Arun Paudel et de sa fille, Prasiddi. Arun Paudel, 47 ans, avait travaillé comme policier au Népal avant d’être initié à la religion par son frère. Il a étudié la religion pendant des années dans une université sud-coréenne avant de devenir ministre en 2009. Il est ensuite retourné au Népal et a créé une école dans la province de Lumbini en 2013 où les enfants ont reçu un enseignement en anglais, coréen et informatique. Park a déclaré que Paudel retournait au Népal pour un travail lié à l’école, appelée Vishow Ekata Academy.

L’Autorité de l’aviation civile a déclaré que 38 personnes ont été identifiées. Gyan Khadka, porte-parole de la police dans le district, a déclaré que les corps seront remis à la famille une fois que les autorités auront terminé les rapports post mortem.

L’ambassadeur de Russie au Népal, Alexei Novikov, a confirmé la mort de quatre citoyens russes qui se trouvaient à bord de l’avion. Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué qu’il tentait toujours de confirmer le sort de deux passagers sud-coréens et avait envoyé du personnel sur les lieux.

Omar Gutierrez, gouverneur de la province argentine de Neuquen, a écrit sur son compte Twitter officiel qu’un passager argentin sur le vol était Jannet Palavecino, de sa province.

La page Facebook de Palavecino indique qu’elle était gérante de l’hôtel Suizo à Neuquén. Elle se décrit comme une amoureuse des voyages et du tourisme d’aventure.

Le trésorier australien Jim Chalmers a déclaré lundi aux journalistes que “nos pensées vont à toutes les familles de l’équipage et des passagers” décédés, ajoutant que le gouvernement fournissait un soutien consulaire à la famille d’un Australien qui se trouvait à bord de l’avion.

Le type d’avion en question, l’ATR 72, est utilisé par les compagnies aériennes du monde entier pour des vols régionaux courts depuis la fin des années 1980. À Taïwan, deux accidents impliquant des avions ATR 72-500 et ATR 72-600 en 2014 et 2015 ont conduit à l’immobilisation des avions pendant un certain temps.

ATR a identifié l’avion impliqué dans l’accident de dimanche comme un ATR 72-500 dans un tweet. Selon les données de suivi d’avion de flightradar24.com, l’avion avait 15 ans et “était équipé d’un vieux transpondeur avec des données peu fiables”. Il était auparavant piloté par Kingfisher Airlines en Inde et Nok Air en Thaïlande avant que Yeti ne le reprenne en 2019, selon les archives d’Airfleets.net. ATR n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Le Népal, qui abrite huit des 14 plus hautes montagnes du monde, dont le mont Everest, a une histoire d’accidents d’avion. L’accident de dimanche est le plus meurtrier au Népal depuis 1992, lorsque les 167 personnes à bord d’un avion de Pakistan International Airlines ont été tuées lorsqu’il a percuté une colline alors qu’il tentait d’atterrir à Katmandou.

Selon la base de données sur la sécurité aérienne de la Flight Safety Foundation, il y a eu 42 accidents d’avion mortels au Népal depuis 1946.

L’Union européenne a interdit aux compagnies aériennes du Népal de voler dans le bloc des 27 nations depuis 2013, invoquant des normes de sécurité faibles. En 2017, l’Organisation de l’aviation civile internationale a cité des améliorations dans le secteur de l’aviation au Népal, mais l’UE continue d’exiger des réformes administratives.

Saaliq et Pathi ont rapporté de New Delhi. Shonal Ganguly à New Delhi, David Rising à Bangkok, Elise Morton à Londres, Kim Tong-hyung à Séoul, Corée du Sud et Adam Schreck à Bangkok ont ​​contribué au reportage.