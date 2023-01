Crash d’un avion au Népal: au moins 68 morts alors qu’un avion de Yeti Airlines s’écrase près de la ville de Pokhara

Katmandou, Népal

CNN

Au moins 68 personnes ont été tuées dimanche lorsqu’un avion s’est écrasé près de la ville de Pokhara, dans le centre du Népal, a déclaré un responsable gouvernemental, l’accident d’avion le plus meurtrier du pays en plus de 30 ans.

Soixante-douze personnes – quatre membres d’équipage et 68 passagers – se trouvaient à bord de l’ATR 72 exploité par la compagnie népalaise Yeti Airlines lorsqu’il s’est écrasé, a déclaré le porte-parole de Yeti Airlines, Sudarshan Bartaula. Trente-sept étaient des hommes, 25 des femmes, trois des enfants et trois des nourrissons, a rapporté l’autorité de l’aviation civile du Népal.

Les efforts de recherche ont été annulés après la tombée de la nuit, a déclaré le porte-parole de l’armée Krishna Prasad Bhandari, et reprendront lundi matin. Des centaines de premiers intervenants travaillaient encore pour localiser les quatre personnes restantes auparavant, a déclaré Bhandari.

L’incident de dimanche était le troisième accident le plus meurtrier de l’histoire de la nation himalayenne, selon les données de l’Aviation Safety Network. Les seuls incidents au cours desquels davantage de personnes ont été tuées ont eu lieu en juillet et septembre 1992. Ces accidents impliquaient des avions exploités par les compagnies aériennes Thai Airways et Pakistan International et ont fait respectivement 113 et 167 morts.

L’autorité de l’aviation civile a déclaré que 53 des passagers et les quatre membres d’équipage étaient népalais. Quinze ressortissants étrangers se trouvaient également dans l’avion : cinq étaient indiens, quatre étaient russes et deux étaient coréens. Les autres étaient des citoyens australiens, argentins, français et irlandais.

L’avion volait de la capitale Katmandou à Pokhara, la deuxième ville la plus peuplée du pays et une porte d’entrée vers l’Himalaya, a rapporté le média d’État du pays, The Rising Nepal. Pokahara est situé à environ 129 kilomètres (80 miles) à l’ouest de Katmandou.

L’avion a été en contact pour la dernière fois avec l’aéroport de Pokhara vers 10 h 50, heure locale, environ 18 minutes après le décollage. Il est ensuite descendu dans les gorges de la rivière Seti à proximité. Les premiers intervenants de l’armée népalaise et de divers services de police ont été déployés sur le site de l’accident et mènent une opération de sauvetage, ont indiqué les autorités de l’aviation civile dans un communiqué.

Un clip vidéo diffusé sur les réseaux sociaux dimanche est apparu pour montrer les moments précédant l’écrasement de l’avion. Le film, qui semble avoir été tourné depuis le toit d’une maison à Pokhara, montre l’avion volant à basse altitude au-dessus d’une zone peuplée et roulant sur le côté avant que l’avion ne soit plus visible dans le clip. Une forte explosion peut être entendue à la fin de la vidéo.

CNN ne peut pas vérifier de manière indépendante l’authenticité du clip.

Un comité de cinq membres a également été formé pour enquêter sur la cause de l’accident. Le quintet doit soumettre un rapport au gouvernement dans les 45 jours, selon le vice-Premier ministre népalais et porte-parole du gouvernement, Bishnu Paudel.

Le Premier ministre népalais Pushpa Kamal Dahal s’est dit “profondément attristé par ce triste et tragique accident”.

“J’appelle sincèrement le personnel de sécurité, toutes les agences du gouvernement népalais et le grand public à lancer un sauvetage efficace”, a déclaré Dahal sur Twitter.

Le gouvernement a déclaré lundi un jour férié pour pleurer les victimes, a déclaré un porte-parole du Premier ministre.

Le Premier ministre indien Narendra Modi et le président russe Vladimir Poutine ont tous deux transmis leurs condoléances, tout comme l’ambassadeur d’Australie au Népal.

La compagnie népalaise Yeti Airlines a annoncé qu’elle annulait tous ses vols réguliers le lundi 16 janvier, en deuil des victimes de l’accident.

Le pays himalayen du Népal, qui abrite huit des 14 plus hautes montagnes du monde, dont l’Everest, a un record d’accidents aériens. Son temps peut changer soudainement et les pistes d’atterrissage sont généralement situées dans des zones montagneuses difficiles d’accès.

En mai dernier, un vol de Tara Air transportant 22 personnes s’est écrasé dans une montagne de l’Himalaya à une altitude d’environ 14 500 pieds. Il s’agissait du 19e accident d’avion du pays en 10 ans et de son 10e accident mortel au cours de la même période, selon la base de données de l’Aviation Safety Network.

L’avion impliqué dans l’accident de dimanche était un ATR 72-500, un turboréacteur à double hélice souvent utilisé dans la région Asie-Pacifique, en particulier parmi les transporteurs à bas prix. Les avions fabriqués par ATR, un partenariat entre les sociétés aéronautiques européennes Airbus et Leonardo, ont généralement une bonne réputation.

Cependant, ils ont déjà été impliqués dans des accidents. Deux ATR 72 exploités par la défunte compagnie aérienne taïwanaise Transasia ont été impliqués dans des accidents mortels en juillet 2014 et février 2015. Le second a incité les autorités taïwanaises à immobiliser temporairement tous les ATR 72 immatriculés sur l’île.

Au total, les différents modèles de l’ATR 72 avaient été impliqués dans 11 incidents mortels avant le crash de dimanche au Népal, selon l’Aviation Safety Network.

ATR a déclaré dimanche dans un communiqué avoir été informé de l’accident.

“Nos premières pensées vont à toutes les personnes touchées par cela”, indique le communiqué. “Les spécialistes d’ATR sont pleinement engagés pour soutenir à la fois l’enquête et le client.”