Crash d’un avion au Népal : 2 Américains et 2 résidents permanents légaux tués dans l’Himalaya

Deux Américains et deux résidents permanents légaux des États-Unis se trouvaient à bord de l’avion Yeti qui s’est écrasé dimanche au Népal, a confirmé mercredi le département d’État américain.

“Nos pensées vont aux familles des personnes à bord”, a déclaré mercredi le porte-parole du département d’État Ned Price. « Les États-Unis sont prêts à soutenir le Népal de toutes les manières possibles en cette heure difficile. »

Le vol Yeti Airlines en provenance de Katmandou qui a chuté dimanche dans une gorge au pied de l’Himalaya, tuant les 72 personnes à bord, était copiloté par Anju Khatiwada, qui avait suivi des années de formation de pilote aux États-Unis après la mort de son mari dans un Crash d’un avion en 2006 alors qu’il volait pour la même compagnie aérienne.

Ses collègues l’ont décrite comme une pilote qualifiée et très motivée, a rapporté l’Associated Press. Mardi, les autorités ont commencé à restituer certains corps identifiés aux membres de la famille et ont déclaré qu’elles envoyaient l’enregistreur de données de l’ATR 72-500 en France pour analyse afin de déterminer la cause de l’accident.

Khatiwada a commencé à voler pour Yeti Airlines en 2020 – quatre ans après la mort de son mari, Dipak Pokhrel, dans un accident. Il pilotait un avion DHC-6 Twin Otter 300 pour la même compagnie aérienne lorsqu’il s’est écrasé dans le district de Jumla au Népal et a pris feu, tuant les neuf personnes à bord. Khatiwada s’est remariée plus tard.

À l’intérieur de l’avion, le passager Sonu Jaiswal filmait des images sur smartphone de la descente de l’avion quelques secondes avant qu’il ne vire à gauche et ne s’écrase dans une gorge. La caméra a continué à enregistrer le bruit strident d’un moteur avec du feu et de la fumée.

La mort de Khatiwada et de Jaiswal fait partie d’un schéma meurtrier au Népal, un pays qui a connu une série d’accidents d’avion au fil des ans, dimanche étant le plus meurtrier en 30 ans. Les accidents passés ont été imputés en partie aux terrains difficiles, au mauvais temps et aux flottes vieillissantes.

