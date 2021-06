Crash de montgolfière à Albuquerque

Des photos CHOQUANTES montrent la nacelle d’une montgolfière écrasée au sol après s’être détachée et tombée à Albuquerque samedi.

La chute tragique a tué quatre passagers et le pilote après que le ballon s’est séparé de la nacelle, l’envoyant s’écraser sur une ligne électrique avant de tomber au sol.

Le panier est tombé au sol, tuant les cinq personnes à bord Crédit : AP

Le morceau de ballon coloré a ensuite été découvert à environ un mile de l’accident Crédit : AP

Le ballon a finalement atterri dans le jardin de quelqu’un Crédit : @AustinCouncil1/Twitter

On ne sait pas encore ce qui a causé la rupture de la nacelle du ballon, qui a flotté dans les airs après avoir laissé tomber la nacelle.

Les victimes étaient âgées de 59 à 65 ans.

Ils ont été identifiés dimanche comme étant les passagers Susan et John Montoya, Mary et Martin Martinez et le pilote Nicholas Meleski, selon KOB-4.

La nacelle du ballon s’est écrasée au coin d’une rue dans le West Side de la ville du Nouveau-Mexique vers 7 heures du matin samedi.

Le morceau de ballon a ensuite été retrouvé dans la cour d’une maison à environ un mile de là.

L’accident s’est produit vers 7 heures du matin samedi Crédit : AP

Le ballon a été vu flotter juste après avoir laissé tomber le panier Crédit : KOTA

Mary et Martin Martinez ont été identifiés comme victimes Crédit : Facebook

Le chef de la police d’Albuquerque, Harold Medina, a déclaré que les citoyens qui ont vu l’accident sont venus avec des extincteurs pour essayer d’aider les victimes.

Mais tragiquement, quatre ont été déclarés morts sur les lieux et le cinquième est décédé plus tard à l’hôpital.

« Nous voulons remercier toutes les personnes qui ont aidé aujourd’hui. Il y a eu de grands actes d’héroïsme accomplis par des citoyens », a déclaré Medina.

L’une des victimes, Martin Martinez, 59 ans, était un poste de police d’Albuquerque à la retraite et un sergent du département de police des écoles publiques d’Albuquerque, ont indiqué les flics.

La police est intervenue sur les lieux du drame tôt samedi matin Crédit : AP

Des fleurs ont été déposées sur le site de l’accident Crédit : AP

Lui et sa femme Mary sont tous deux décédés dans l’accident. Leur fils est actuellement agent de transport dans le département également.

Medina a déclaré que répondre à l’accident a été l’un des moments les plus difficiles de sa carrière.

« En 26 ans, c’est l’une des scènes qui m’a le plus marqué », a déclaré Medina.

« Il y avait des agents sur les lieux qui travaillaient avec Martin et nous avons dû renvoyer certains agents chez eux car ils étaient dérangés par ce qui s’était passé et cela leur a coûté cher. »

Les écoles publiques d’Albuquerque ont également publié une déclaration pleurant le sergent.

« Le sergent Martinez restera à jamais dans les mémoires pour son dévouement, son courage et son altruisme tout au long de sa vie envers la profession des forces de l’ordre.

« Il a eu une longue carrière à la fois au service de police d’Albuquerque et au service de police des écoles publiques d’Albuquerque », a-t-il déclaré.