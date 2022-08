Crash de mariage à West Vancouver: la police fait le point

La police a déclaré lundi que les deux personnes qui ont été tuées après qu’un conducteur s’est écrasé samedi dans une fête de mariage à West Vancouver, en Colombie-Britannique, étaient toutes deux des femmes dans la soixantaine, tandis que sept autres sont toujours hospitalisées.

Lors d’une conférence de presse lundi, le porte-parole du département de police de West Vancouver, Const. Nicole Braithwaite a décrit la scène de samedi comme “chaotique” où environ 50 personnes étaient réunies pour célébrer un mariage sur Keith Road.

La conductrice, une femme dans la soixantaine, quittait son domicile, qui partage une allée avec la propriété où se déroulait la fête de mariage, lorsqu’elle a croisé un groupe de personnes.

Des témoins et des secouristes ont tenté “d’apporter une aide vitale” mais les deux femmes sont mortes sur les lieux, a indiqué la police dans un communiqué lundi. Parmi les sept personnes hospitalisées, deux ont été décrites comme ayant des “blessures qui ont changé leur vie”.

La femme conduisait un Range Rover 2016, a déclaré Braithwaite lors d’une conférence de presse après la publication de la déclaration. Lorsqu’on lui a demandé si la vitesse ou les facultés affaiblies étaient des facteurs, la police a déclaré qu’il était trop tôt pour spéculer sur la cause, mais que rien n’a été exclu, y compris la possibilité que le conducteur ait connu un épisode médical.

“Nous savons ce qui s’est passé, mais nous essayons de comprendre comment et pourquoi cela s’est produit”, a déclaré Braithwaite.

“Il est important de dire dès le début qu’il s’agit d’un incident très tragique qui a touché un certain nombre de familles au sein de notre communauté et au-delà et nos pensées vont à chacune d’entre elles. C’est un moment difficile pour les familles. des victimes, des témoins qui étaient présents, du conducteur impliqué et de tous les services d’urgence qui ont assisté à cet événement”, a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse lundi.

La conductrice fait partie des personnes hospitalisées, mais la police n’a pas voulu commenter son état ni dire si elle lui avait parlé.

La décision de recommander ou non des poursuites pénales n’a pas encore été prise.

“Dans les jours et les semaines à venir, nous collecterons une abondance de preuves qui détermineront si des accusations seront portées et nous fournirons une mise à jour ultérieure une fois que nous aurons ces informations”, a déclaré Braithwaite.

Samedi, les services de santé d’urgence de la Colombie-Britannique ont déclaré que 10 personnes avaient été transportées à l’hôpital. Le service de police de West Vancouver n’a pas pu expliquer cet écart.