Crash de Lewis Hamilton-Max Verstappen: Jenson Button et les experts de Sky F1 débattent du drame du GP britannique

Karun Chandhok était au SkyPad pour examiner de plus près la collision entre Lewis Hamilton et Max Verstappen lors du premier tour du GP de Grande-Bretagne.

Les experts de Sky Sports F1 Jenson Button, Karun Chandhok et Damon Hill ont donné leur avis sur l’accident extrêmement controversé de Lewis Hamilton et Max Verstappen lors du premier tour du GP de Grande-Bretagne de dimanche.

Le shunt à grande vitesse, qui a envoyé Verstappen dans les barrières et a entraîné une pénalité de temps pour Hamilton, qui a tout de même réussi à remporter sa course à domicile, a été le premier point d’éclair majeur entre les deux pilotes vedettes de Formule 1.

Et cela a naturellement suscité un vif débat dans le paddock.

Verstappen et le patron de Red Bull, Christian Horner, ont qualifié Hamilton de « dangereux » et « désespéré » – tandis que le septuple champion du monde et son directeur d’équipe Mercedes, Toto Wolff, étaient fermement en désaccord.

Mais quel était le point de vue des experts de Sky F1 ? Nos experts et ex-pilotes Button, Chandhok et Hill ont eu leur mot à dire après la course…

Button: Hamilton a dû reculer

Button, le champion du monde 2009 et ancien coéquipier de McLaren à Hamilton, a estimé que son compatriote britannique n’était pas tout à fait aux côtés de Verstappen lorsqu’il a tenté la passe ambitieuse à l’intérieur du virage Copse à 180 mph – et n’est pas tout à fait resté à droite -côté de la piste assez.

En raison de la vitesse à laquelle les deux pilotes allaient, Button a déclaré que le mouvement n’allait jamais vraiment se réaliser.

« C’est difficile », a déclaré Button, qui a participé à 306 Grands Prix. « Lewis était presque à ses côtés mais ce n’était pas pour moi la partie la plus importante – c’est que Max a laissé assez de place.

« Mais à cette vitesse, il est très difficile à l’intérieur de contourner ce virage.

« A la vitesse à laquelle il allait, Lewis a dû reculer.

« Il a mal évalué le sommet, ce qui est tout à fait juste car il arrive à une telle vitesse sous un angle qu’il n’a jamais vu auparavant. Il a raté le sommet, il n’y avait pas assez de place pour deux voitures. »

Button, qui a également participé à 17 GP de Grande-Bretagne, a ajouté : « Il est inhabituel de mettre le nez dans ce coin. Normalement, vous êtes en avance si vous allez faire un pas dans ce coin. Cela a toujours été la voie à suivre pour moi. «

Bien que marginal, Button a déclaré qu’il comprenait la pénalité de 10 secondes pour Hamilton.

« C’est difficile d’avoir une réponse définitive sur qui avait tort », a-t-il déclaré. « Je reçois le penalty pour Lewis, parce qu’il a mis quelqu’un dans le mur.

« Je pense que la conscience de Max Verstappen est fantastique, ce qu’il peut faire avec la voiture, et je pense que c’est au-delà de tout le monde. Je pense que c’est la lutte quand vous le pilotez. »

Chandhok : C’était un incident de course – et la pénalité était sévère

Chandhok a analysé l’incident en profondeur au SkyPad à plusieurs reprises dimanche après-midi – et a estimé que les deux conducteurs auraient pu faire plus pour éviter l’incident.

Immédiatement après l’accident, il a déclaré: « Lewis s’attendait à ce que Max recule, et Max s’attendait à ce que Lewis en sorte. Mais ils sont tous les deux des pilotes de course, et ils courent tous les deux pour le championnat du monde.

« Max aurait pu donner plus de place à Lewis, et Lewis aurait également pu aller plus sur le trottoir du côté droit.

« Si vous me demandez, ils auraient tous les deux pu faire plus. Je mettrais probablement cela sur le compte d’un incident de course. »

Après la course, Karun a maintenu ce point de vue.

« Même après l’avoir regardé encore et encore, ma conviction personnelle est qu’il s’agissait toujours d’un incident de course », a-t-il expliqué. « Je pense que les deux pilotes auraient pu éviter l’accident.

« Max aurait pu lui donner plus de place, Lewis aurait pu reculer plus tôt et aller plus loin à l’intérieur. Ce sont deux pilotes à la tête dure qui sont percutants, fougueux et agressifs dans le premier tour. »

Et il a estimé que la pénalité pour Hamilton était sévère: « Malheureusement, je pense qu’avec la façon dont nous voyons les pénalités cette saison, dans le cas de Lewis, ils ont été un peu plus durs envers lui parce qu’ils pensaient qu’il aurait dû se retirer du mouvement, essentiellement.

« Mais personnellement, je pense que la pénalité était un peu sévère.

« Si cela était arrivé à deux pilotes qui se disputaient, disons la 10e et la 11e place, pensons-nous qu’ils auraient quand même écopé d’une pénalité de 10 secondes ? Je ne suis pas convaincu. Je pense que cinq secondes, comme ce que les pilotes ont obtenu en Autriche , ça aurait été OK. »

Hill: Hamilton n’allait pas tomber sans se battre

Le champion du monde 1996 Hill a fait écho à Chandhok en estimant que les deux pilotes devaient assumer une partie du blâme, commentant: « Lewis l’a gardé à l’intérieur et a vraiment compté sur le retrait de Max, ce qu’il n’a pas fait.

« Mais je suis sûr que Max savait que Lewis était là, et il n’a pas assez prévu cela.

« Deux voitures ne devraient pas s’assembler. S’il s’agissait de jeunes conducteurs inexpérimentés, vous regarderiez cela et vous diriez calmez-vous. »

Il croyait également que Hamilton – après avoir perdu contre Verstappen dans un combat féroce roue contre roue plus tôt cette saison – « a jalonné son intention » dimanche en combattant son rival de manière agressive et en ne reculant pas.

« Nous avons vu un niveau d’agressivité de Lewis que nous n’avions pas vu depuis un moment », a déclaré Hill.

« C’était une décision à haut risque de la part de Lewis, et il a clairement mis en avant son intention : il ne laissera pas tomber cela sans ses talents de combattant de rue, pour regagner son avantage. »

Hill, à la suite des remarques de Horner sur le fait que la victoire de Hamilton était « creuse », a ajouté: « Il a remporté une victoire fantastique et je ne suis pas d’accord avec Christian, ce n’est pas une victoire creuse. »