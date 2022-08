Crash de la princesse Diana : Où est son garde du corps et seul survivant de l’accident, Trevor Rees-Jones, maintenant ?

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’accident de voiture mortel de la princesse Diana en 1997 a choqué le monde. Il n’y avait qu’un seul survivant, le garde de sécurité de Diana, Trevor Rees-Jones.

Le Dr français Frédéric Mailliez a été l’une des dernières personnes à avoir vu la “princesse du peuple” vivante. Et, 25 ans plus tard, il a raconté les derniers instants de Diana.

Voici un aperçu de la situation actuelle des survivants impliqués dans le tragique accident.

Trevor Rees Jones

Trevor Rees-Jones était l’agent de sécurité de Diana le jour de l’accident. Il était le seul survivant de l’accident et a passé 10 jours dans le coma immédiatement après l’accident. À l’époque, Rees-Jones travaillait pour Mohamed Al Fayed, le père du petit ami supposé de Diana à l’époque – Dodi Fayed.

Rees-Jones a subi de graves blessures dans l’accident et s’est cassé tous les os du visage. À l’époque, des rapports ont fait surface selon lesquels des chirurgiens auraient utilisé 150 pièces de titane pour reconstruire son visage. En 2000, il a publié un livre, “L’histoire du garde du corps”.

Suite à l’accident, Rees-Jones a quitté l’activité de sécurité d’Al Fayed. Selon son Profil LinkedInRees-Jones s’appelle maintenant Trevor Rees, et il est le chef de la sécurité mondiale de la société pharmaceutique AstraZeneca à Cambridge.

Son profil montre qu’il a travaillé pour les Nations Unies en tant qu’agent de sécurité de district en 2000. Rees-Jones est titulaire d’un diplôme en sécurité et gestion des risques de l’Université de Leicester en 2004.

Frédéric Mailliez

Le médecin français Frédéric Mailliez a été l’une des dernières personnes à avoir vu Diana vivante. Lundi, Mailliez a partagé les derniers instants de la princesse avec l’Associated Press.

“Je réalise que mon nom sera toujours attaché à cette nuit tragique”, a déclaré Mailliez. “Je me sens un peu responsable de ses derniers instants.” Le médecin rentrait chez lui en voiture après une fête le 31 août 1997, lorsqu’il est tombé sur le tragique accident dans le tunnel. Il se souvient de la Mercedes fumante coupée en deux.

Il a déclaré au point de vente qu’il n’avait pas immédiatement reconnu Diana mais avait aidé la princesse avec un sac respiratoire. Elle est restée incapable de parler malgré le regain de force.

Mailliez a partagé que, 25 ans plus tard, il se souvient encore de cette nuit tragique chaque fois qu’il traverse le tunnel. Le monument de la Flamme de la Liberté à proximité est maintenant un site commémoratif en souvenir de Diana et de son héritage. Les touristes et les fans de la défunte princesse visitent régulièrement le site.

Mohamed Al Fayed

Mohamed Al Fayed était le père du petit ami présumé de la princesse de Galles, Dodi Fayed, en 1997. Dodi et Diana revenaient de vacances lorsque leur voiture s’est écrasée contre un pilier à l’entrée du tunnel du Pont de l’Alma.

Vingt-cinq ans plus tard, Al Fayed, 93 ans, vit au Royaume-Uni et est propriétaire de l’hôtel Ritz Paris, qu’il aurait acheté pour 30 millions de dollars en 1979.

Al Fayed était propriétaire de Harrods, un grand magasin en Angleterre, jusqu’à ce qu’il le vende pour 1,5 milliard de livres en 2010. Parallèlement à ses contrats de plusieurs millions de dollars, Al Fayed a fondé une fondation caritative en 1987 pour aider les enfants vivant dans la pauvreté.

Xavier Gourmelon

Le pompier Xavier Gourmelon a été l’une des premières personnes sur les lieux à aider la princesse en 1997. En juin 2021, Gourmelon s’est entretenu avec le Daily Mail et a raconté les derniers instants de la vie de Diana.

“Elle a parlé en anglais et a dit : ‘Oh mon Dieu, qu’est-ce qui s’est passé ?’ Je pouvais comprendre ça, alors j’ai essayé de la calmer. Je lui ai tenu la main”, a-t-il déclaré au point de vente.

Gourmelon a partagé avec le point de vente qu’il ignorait que la femme qu’il traitait était Diana jusqu’à ce qu’elle soit emmenée dans une ambulance.

“Pour être honnête, je pensais qu’elle vivrait. Autant que je sache, quand elle était dans l’ambulance, elle était vivante et je m’attendais à ce qu’elle vive. Mais j’ai découvert plus tard qu’elle était morte à l’hôpital. C’était très bouleversant ,” il a dit.

On ne sait pas si Gourmelon est toujours pompier actif à Paris.

Seigneur John Stevens

Lord John Stevens est l’enquêteur derrière la mort de Diana et est un ancien chef de la police. Il faisait partie du groupe de personnes qui ont partagé la nouvelle déchirante de la mort de Diana avec ses enfants, le prince Harry et le prince William.

“Oui, bien sûr, c’était une chose difficile [to do]”, a déclaré Stevens à Us Weekly plus tôt ce mois-ci. “Alors, j’ai accompagné deux autres personnes qui faisaient partie de l’enquête, [including a] inspecteur-détective, et [when we were] devant la porte [at Kensington Palace], il a été dit ‘Non, ils veulent seulement vous voir.’ C’est moi.”

Stevens a partagé qu’il avait parlé à William et Harry pendant plus d’une heure.

“J’ai exposé les conclusions pendant environ 10 ou 15 minutes, puis le reste du temps, ils me posaient des questions, auxquelles on s’attendrait parce qu’ils ne connaissaient pas les circonstances de la mort de leur mère, où [and] quand elle est morte, qu’a-t-elle dit et, au-delà de cela, je ne veux pas déclarer quelles étaient les conversations”, a déclaré Stevens au point de vente.

Stevens a 79 ans et est membre de la Chambre des Lords.