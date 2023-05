Crash de Callow Hill: quatre arrêtés après qu’un garçon de 4 ans et deux femmes de 32 et 28 ans ont été tués dans un fracas d’horreur

DEUX hommes et deux adolescents ont été arrêtés après un fracas qui a tué un garçon de quatre ans et deux autres.

Les flics se sont précipités sur les lieux près du Duke William Pub à Callow Hill sur l’A456 à 22h15 mercredi soir.

Services d’urgence sur les lieux de l’accident sur l’A456 à l’extérieur du Duke William Pub Crédit : SWNS : Service de presse du sud-ouest

La collision impliquait une Ford Focus bleue et une Audi A7 noire

La Ford Focus se dirigeait vers Kidderminster et l’Audi A7 vers Rock lorsque la collision s’est produite.

Trois personnes dans la Ford Focus ont été déclarées décédées sur les lieux, une femme de 32 ans, une femme de 28 ans et un garçon de 4 ans.

Maintenant, la police a révélé qu’elle avait arrêté quatre personnes.

Les agents ont arrêté trois hommes âgés de 31, 25 et 18 ans et un garçon de 17 ans.

La police soupçonne également que deux autres véhicules ont également été impliqués dans la collision.

Ils ont saisi une Volkswagen Golf argentée et une Vauxhall Vectra noire.

L’inspecteur en chef Graham Preece a déclaré: « Nous savons qu’il y a eu des perturbations dans la région en raison de la fermeture de la route et je tiens à remercier les gens pour leur compréhension et leur patience alors que nous terminons nos enquêtes.

« Au fur et à mesure que nos enquêtes se poursuivent, nous demandons à toute personne qui a été témoin de la collision ou qui était sur la route à ce moment-là et qui possède des images de la caméra de tableau de bord de bien vouloir nous contacter. » Toute personne disposant d’informations, qui n’a pas encore été en contact avec la force, doit contacter l’équipe d’enquête au 101 poste 773 2145. »

La police de West Mercia a déclaré: « Quatre personnes ont été arrêtées dans le cadre d’une collision survenue à Callow Hill mercredi soir.

« La collision s’est produite vers 22h15 sur l’A456 entre une Ford Focus et une Audi A7, malheureusement trois personnes sont mortes. Trois hommes de 31, 25, 18 ans et un garçon de 17 ans ont été interpellés et sont actuellement en garde à vue.

« Les agents enquêtant sur la collision pensent que deux autres véhicules étaient également impliqués, une Volkswagen Golf argentée et une Vauxhall Vectra noire ont été récupérées par la police. L’A456 reste fermée alors que la police continue d’enquêter sur la collision.

« Il est prévu que la route restera fermée jusqu’à plus tard dans la journée. »

Toute personne ayant des informations peut contacter la police au 101 poste 770 2273