Crash d’Anne Heche : une campagne en ligne rapporte 45 000 $ en une journée pour la victime qui a perdu “toute sa vie de biens”

Une campagne de financement participatif pour la victime vivant dans la maison d’Anne Heche aurait conduit sa Mini Cooper dans et déclenché un incendie dévastateur à Mar Vista, en Californie, vendredi, a permis de recueillir 45 000 $ en une journée.

Les voisins se sont regroupés et ont organisé une campagne GoFundMe pour aider Lynne Mishele après qu’elle “ait échappé de très peu à des blessures physiques” lorsque le véhicule de Heche s’est écrasé dans la maison et a provoqué un incendie, qui a nécessité 59 pompiers pour éteindre et atterrir Heche à l’hôpital.

Alors que Mishele s’est échappée indemne, sa maison a été “immédiatement étiquetée en rouge” et elle “a perdu toute sa vie de biens” dans l’épreuve, qui s’est produite quelques minutes après que Heche ait pénétré dans une porte de garage dans un complexe d’appartements en bas de la rue.

Plus de 770 dons individuels ont été versés sur le site, qui avait pour objectif de collecter 100 000 $ pour la “personne gentille et généreuse” qui s’est retrouvée sans domicile après l’incident, où Heche a été sortie de sa voiture et emmenée dans un hôpital de la région. Elle est toujours répertoriée dans un état “stable”.

“Lynne vit avec ses magnifiques chiots Bree et Rueban, et la tortue Marley dans la maison de Mar Vista qui a été détruite cette semaine par une voiture entrant dans la maison à grande vitesse, prenant la maison en feu”, a déclaré la campagne.

“Encore plus pénible, Lynne a perdu toute sa vie des biens, des souvenirs, tout l’équipement de son entreprise, y compris son ordinateur portable et son iPad, tous ses vêtements et ses nécessités de base, et tous les articles ménagers. Avec l’aide des pompiers, elle a pu tirer quelques effets sentimentaux endommagés par l’épave. Tout le reste a disparu.

Heche “buvait de la vodka” avec des “chasseurs de vin” lors d’un enregistrement de podcast “Better Together” avec la co-animatrice Heather Duffy, qui a été posté quelques heures avant la collision enflammée. Le podcast Apple a été publié vendredi puis retiré de la plateforme. On ne sait pas quand l’épisode a été enregistré.

Heche a plaisanté en disant que les auditeurs devraient garder les “doigts croisés” pour que le couple puisse même passer l’enregistrement ensemble.

“Nous avons chacun une bouteille devant nous parce que nos amis nous ont envoyé une bouteille [of] Re:Find!”, a-t-elle déclaré avant d’admettre qu’elle avait “fait une publicité terrible” pour la marque.

Duffy a ajouté qu’un médecin avait dit au duo “que nous devrions boire de la vodka au lieu de vin”.

“Et nous avons écouté! Et nous le buvons – avec des chasseurs de vin”, a déclaré Heche, tout en brouillé apparemment le nom du podcast.

Elle a également admis dans le podcast: “Aujourd’hui a été une journée très unique. “Je ne sais pas ce qui s’est passé, parfois les jours sont nuls, et je ne sais pas si vous en avez déjà, mais certains jours, dit maman, sont … certains jours sont ces pas de bons très mauvais jours. Et je ne sais pas pourquoi certains jours finissent comme ça, et les choses ne me bercent pas vraiment comme ça.”

Avant l’incendie, des témoins de la communauté résidentielle ont déclaré à TMZ qu’ils avaient tenté d’aider l’actrice à sortir de sa voiture avant qu’elle ne heurte une porte de garage, ne fasse marche arrière avec son véhicule hors d’un parking et ne s’enfuie. Quelques minutes plus tard, la star de “Donnie Brasco” a écrasé sa voiture dans une maison et a allumé un incendie qui a englouti la maison.

Elle a subi des brûlures et était “consciente et respirait” lorsqu’elle a été retirée du véhicule et placée sur une civière, avant de s’asseoir brusquement alors que les autorités la précipitaient vers une ambulance dans une séquence vidéo de la scène de l’incident.

Le service d’incendie de Los Angeles a partagé une déclaration, affirmant que le véhicule avait un seul occupant lorsqu’il a percuté une maison à deux étages construite en 1952.

“Cinquante-neuf pompiers ont mis 65 minutes pour accéder, confiner et éteindre complètement les flammes tenaces dans la structure fortement endommagée et ont sauvé une femme adulte trouvée dans le véhicule qui a été emmenée dans un hôpital de la région par les ambulanciers paramédicaux du LAFD dans un état critique”, a déclaré le déclaration dit.

Un témoin oculaire de l’incident de Heche à Los Angeles a partagé les détails de l’accident avec Fox News Digital samedi.

Le témoin, Lynne Bernstein, a détaillé le crash comme “horrible” et a dit qu’il pouvait “à peine respirer” en essayant d’aider Heche à sortir de la Mini Cooper bleue qu’elle conduisait.

“La fumée devenait juste trop intense, nous pouvions à peine respirer”, a déclaré Bernstein. “La fumée rendait la visibilité difficile.”

Bernstein a déclaré que lui et sa femme avaient vu une voiture rouler dans leur rue à “vitesse élevée” avant que sa femme n’entende la voiture de Heche s’écraser sur la maison de leur voisin. Il a noté que son voisin, Dave, avait demandé à Heche si elle allait bien, et elle a répondu que non. LAFD est arrivé sur les lieux, a demandé aux voisins s’il y avait quelqu’un dans la maison et a alerté les premiers intervenants qu’une femme se trouvait à l’intérieur.

La locataire de la maison est sortie de chez elle par une pièce à côté et a dit qu’elle était “choquée” par ce qui s’était passé, et a dit au groupe de personnes de “sortir de ma maison” avant de réaliser ce qui s’était passé.

L’accident “a effrayé tout le quartier”, a déclaré Yaroslav Borets à Fox News Digital. “Quelque chose dont nous nous souviendrons longtemps.” Borets a noté que son quartier n’est “pas le genre de quartier qui connaît tout le monde à côté”.

