Crash au Manitoba: les funérailles commencent pour les personnes âgées tuées

Après des mois de rétablissement après un accident, Donna Showdra était ravie de s’aventurer dans son premier petit voyage en faisant quelque chose qu’elle aimait : passer une journée au casino.

Showdra, 79 ans, faisait partie des personnes âgées à bord d’un minibus de l’ouest du Manitoba se rendant au Sand Hills Casino le 15 juin lorsqu’il a heurté la trajectoire d’un camion semi-remorque sur la route transcanadienne près de la ville de Carberry.

Seize des personnes âgées, originaires de Dauphin et des environs, sont décédées dans l’accident, tandis que neuf autres personnes à bord du bus sont toujours hospitalisées, dont quatre en soins intensifs.

La famille de Showdra s’est réunie pour un service privé à Dauphin lundi matin, qui a également été diffusé en direct pour le public, alors que les funérailles commencent pour ceux qui ont été tués dans l’accident de feu.

Cortney Prytula se tenait à côté d’une photo agrandie de Showdra alors qu’elle partageait des histoires sur son baba ou grand-mère « compassionnant mais dur », lors de la lecture d’un éloge funèbre.

Un cercueil fermé marron clair était posé au centre de la pièce. Il était flanqué de bouquets de fleurs jaunes, blanches, orange et violettes.

À la fin de l’été dernier, Showdra a été heurté par un camion alors qu’il se promenait à Dauphin, a déclaré Prytula.

« (Showdra) était déterminé et fort pour surmonter tous les défis qui se sont présentés lors de la guérison de cet accident. »

Quelques semaines avant sa mort, Showdra se promenait « fièrement » dans une épicerie.

« Baba était fier et déterminé à gagner une certaine indépendance », se souvient Prytula.

« Elle nous a prouvé que quand les choses deviennent difficiles, il faut rester concentré sur ce qui est important, c’est-à-dire la famille. »

La GRC a dévoilé les noms des personnes tuées la semaine dernière lors d’une conférence de presse. Les personnes dans le bus étaient des grands-parents, des mères, des pères et des frères et sœurs bien-aimés.

La communauté a organisé un service commémoratif le même soir au cours duquel 18 bougies ont été allumées – 16 pour les personnes décédées, une pour les blessés toujours à l’hôpital et une autre pour les premiers intervenants qui ont aidé sur les lieux de l’accident.

Lors du service privé de Showdra lundi, une vidéo a montré des photos de famille accompagnées de la musique du chanteur country Alan Jackson et du chanteur irlandais Daniel O’Donnell, ainsi qu’une interprétation de « Amazing Grace ».

La mère de quatre enfants est née à Grandview, au Manitoba, à l’ouest de Dauphin, en 1943. Elle a épousé son mari Paul en 1959.

« Ils étaient la sécurité, les âmes sœurs et le soutien l’un de l’autre. Ensemble, ils cultivaient et élevaient une famille », a déclaré Prytula.

L’une des plus grandes joies du couple était d’être grands-parents et d’animer des spectacles de danse et de chant dans leur salon.

Après le décès de son mari en 1995, Showdra a vendu la ferme et a déménagé à Dauphin pour se rapprocher de ses enfants et petits-enfants.

Showdra aimait jardiner, cuisiner et prendre soin des autres. Elle a également passé du temps à voyager en Alaska, à Niagara Falls et en Alberta.

Elle a rencontré son partenaire John en 2000 et ils ont poursuivi une tradition de voyage avant sa mort en 2017.

Prytula a déclaré que la santé de Showdra ayant décliné ces dernières années, elle a transmis des conseils de jardinage allant de la plantation à l’entretien du jardin toute l’année, puis à la récolte.

En 2021, Showdra a déménagé dans une maison de retraite où elle avait toujours « un bol de bonbons plein, une oreille attentive et appréciait tous les appels téléphoniques et les visiteurs ».

« Elle avait le meilleur sens de l’humour, et bien que directe, je pense que c’est ce que nous avons le plus apprécié chez elle », a déclaré Prytula.

Prytula a remercié les premiers intervenants qui ont soutenu la famille pendant cette période difficile.

Elle a terminé le service en demandant à la famille de chérir les souvenirs qu’ils ont créés avec Showdra.

« Nous allons naviguer ensemble. »



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 26 juin 2023.